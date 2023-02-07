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【KO借錢】借錢大多都是傷感情收場 公關女子教路如何KO借錢人

休閒消費 15:26 2023/02/07

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

《開心速遞》劇照。

做人幾十年，總會遇過被問借錢這回事。我對大人大者還開得出口左借右借的人，沒有太多同理心和同情心，反正到最後都是傷感情收場，情誼從對方開口借錢那刻開始，無論如何都難有好結果，故我通常乾脆拒絕，愈多扭捏或不好意思，只會愈令對方有懸念，無謂給人給己不必要的思想糾纏。

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但我倒有興趣研究一下，這些經常開口向人借錢的慣性欠債人。我遇過的借錢人，由只是見過幾次連朋友都談不上，到以前日見夜見的同事都有。打從對方開口那刻，我就會啟動情感抽離研究mode，不借就必定，但既然對方七情上面，即管觀察一下其說法，綜合發現如下：

一、借錢原因離不開家人有事、欠債、生意周轉不靈、無錢交租、炒燶股票、存款／資金無故被凍結等。

二、「資深」慣性借錢人，（自以為）很懂人心理，劈頭便動之以情／暗讚你，令你心理上覺得有責任去幫他，如：我素來知你仗義、我覺得你是爽快之人，又或露出走投無路可憐相。

三、這類人，必不會只向一個人借錢，只要向同圈子的朋友打聽下，必會發現其借錢和壞帳記錄。通常厚顏開得口問人借錢的人都屬慣性欠債人，非常習慣在親朋戚友間欠落周身債，根本不會顧全自己名聲，對他們來說，錢借到手才是最為重要。

這類慣性欠債人，無分教育程度，大學畢業也有，有些好眉好貌到你無法相信，借完仲可以當無事發生過。這類人開口問你借錢，若你還順着其思路反問：「你需要借多少？」又或「發生甚麼事啊？」，那你就輸了。

應付這類人，最佳方法是從他第一句就馬上堵截其繼續說（或作）下去的機會，乾脆說：「老婆不准」、「做了定期」、「買了物業」、又或像我，禮貌而直接地說：「不好意思，這方面我幫不了你啊」，對着厚顏的慣性欠債人，我連解釋都費事。

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撰文 : 利嘉敏

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