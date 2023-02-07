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李昇基宣布李多寅結婚　 4月7日舉行婚禮：不會放開彼此

娛樂 15:35 2023/02/07

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

李昇基宣布結婚。

現年36歲南韓人氣男星李昇基在今日（2月7日）在社交平台上載親筆信，宣布與女友演員李多寅結婚，並透露將於4月7日舉行婚禮，他說：「今年好像有很多事情要寫長篇文章，今天我要傳達我人生最重要的決心。我決定和我心愛的李多寅不再是作為戀人，而是作爲『夫妻』度過餘生。」

李昇基與女友李多寅拍拖兩年多，二人因為喜歡打高爾夫球而結緣並發展成戀人。

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李昇基聲明全文：

大家好，我是李昇基。

今年好像有很多需要寫長文向大家告知的事，今天我要來向大家傳達我人生中最重要的決心。

我要和我心愛的李多寅，以「夫婦」的身份而不是「戀人」度過餘生。

我求婚了，得到了允許，將在4月7日舉行結婚典禮。

我有了想要對她負責終生的人，因此懷著開心的心情想向大家親自傳達這份消息。

她是一個內心充滿溫暖、永遠想站在我身邊的人。

我們會一起分享喜悅、共度難關，握住對方的手度過各種考驗，不會放開彼此。

希望大家能為我們倆人的未來加油，以後將多多分享、並幸福地生活下去。

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撰文 : TOPick柴犬出動

演員 夫妻之道 南韓 結婚

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