【新四十二章】龔嘉欣扮「山寨」Lisa引陳豪　鄺潔楹羅毓儀造型夠驚喜

TVB劇集《新四十二章》在昨晚（2月6日）一集講述龔嘉欣（Katy）扮演「山寨版」Black Pink成員Lisa上身，大跳K-Pop冧陳豪（阿Mo），十分好笑。

劇情講述阿嬌（Katy飾）為冧掂章經（陳豪飾）為其手上筆記解謎，不惜Lisa上身大跳勁舞。

一頭淡紫色長直髮的Katy，配以淡紫色Cap帽及超緊身露腰上衣，徐徐地妸娜出場，甚有台型。

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曾經學習西方民族舞5年，亦都學過踢躂舞，拉丁舞等等的Katy，在長達半分鐘的Solo演出中，除節拍十足地扭動膊頭及纖腰，又不時撥頭髮兼單眼，網民大叫過癮。

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鄺潔楹爆炸頭現身

文「舞」雙全的Katy，受訪時謙稱跳舞戲份對她來說並不簡單，主要難度更在拍檔陳豪身上：「我覺得跳舞難過打戲，始終平時都比較少接觸呢類型嘅舞，拍攝之前都有練習，要跳得好睇好難，同場忍笑都好難，因為對住阿Mo實在太搞笑，佢嘅反應好有喜感。」

另外，鄺潔楹（Judy）飾演的「子瑜」昨晚登場，當中其直達「巨無霸」級的爆炸頭相當吸睛，Judy笑言所有造型、包括臉上雀斑，全是監製Joe的主意，並笑言角色造型與心目中很大出入。

▲ Judy啲表情獲讚可愛。

Judy稱：「我個角色原型係溫柔啲，一去到化妝間知道個爆炸頭係我嘅，我真係呆咗，冇諗過佢哋會將咁大嘅頭髮擺喺我度。第一次試呢個髮型都成個半鐘，都好擔心係咪每次都咁耐。」

此外，Judy笑指爆炸頭令她很遴迍：「我試過勾到啲道具，吊威也又勾到條線。」她續指除爆炸頭，角色還需要大量配飾，故每次造型差不多要花兩個半小時。

不過Judy及劇組的心血完全沒有白費，除了造型掀起熱話，有網民留言：「估唔到現代版咁潮。」

▲ 咁「壞」嘅羅毓儀，相信大家平時真係好少機會見到。

羅毓儀客串登場

昨晚還有兩大驚喜角色登場，包括與Judy一樣顏色Sharp爆的糖妹，以及只是客串演出的羅毓儀。

近期人氣急升的羅毓儀，激罕以壞女孩造型閃現劇集，更惡形惡相向Mon姐拋出一句：「我離家出走關你咩事呀？我依家係唔願返去，咁點吖？」

平時乖乖女形象大相徑庭，難怪吸引不少網民大讚有新鮮感，並留言：「蔓蔓學壞了」、「好正」、「真係唔認得，化妝威力真係勁」。



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