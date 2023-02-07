【復常之路】會展業界對香港重啟國際活動充滿信心　盼各國來港拓展商機

▲ 梅李玉霞（右三）在峰會上講解香港復常的最新情況

香港會議展覽中心(管理)有限公司今日(7日)表示，董事總經理梅李玉霞出席「2023年國際展覽業協會全球CEO峰會」，歡迎世界各地展覽主辦機構的首腦來港拓展商機，以建立及加強其商貿網絡。

梅李玉霞在峰會上講解香港復常的最新情況，表示香港與内地全面通關，並撤銷所有來往兩地的檢測要求。她又稱，香港特區政府會持續回歸，除延長會議展覽業資助計劃，並將於今年7 月推出定期展覽獎勵計劃，在座首腦均歡迎這一系列財政援助措施。

梅李玉霞為國際展覽業協會的執行副主席，她表示這職務有助與海外展覽機構進行直接溝通，爭取招商的機會，可擔當香港宣傳大使角色，說好香港故事，並對香港重啟國際活動及保持「亞洲盛事之都」的地位充滿信心，指會展業將繼續肩負推動香港經濟、文化及學術交流的重任。

會展管理公司稱，2023年甫開始已落實3個逾千人參與的國際會議，將於今年內在會展舉行，包括「第 44 屆亞太區牙科會議暨第 12 屆香港國際牙科博覽暨研討會」和「亞洲器官移植協會大會」。至於闊別三年的 「香港國際毛皮時裝虛擬展覽會」、因疫情暫時移師至新加坡的「亞太區美容展」，以及「環球盛事 | 九月香港珠寶首飾展覽會」亦將重臨香港。「Art Basel」（巴塞爾藝術展）已確定今年 3 月在會展中心舉行。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李芷玲