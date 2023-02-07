【庹縮新郎】公審醫生男友拒影婚照P圖了事　懷孕準新娘遭悔婚被逼墮胎

▲ 台灣一名懷孕準新娘公審其醫生男友拒絕影婚照欲P圖了事，男友發現帖文後大怒兼要求她墮胎。（《今生是第一次》劇照）

女孩子都想結婚時成為公主，風風光光嫁到好人家。台灣一名女網民最近意外懷孕，其醫生男友想慳錢結婚，不但拒影婚紗照，更反提出下載他人的婚照P圖了事，而且婚宴地點選址一間燒烤店，令女網民大感不滿，把事件放上討論區大呻，怎料有網民轉發至一個醫生社交平台，該名醫生男友看到帖文後遷怒女友提出悔婚，更要求她墮胎。

該名女網民日前在《Dcard》發文訴苦，稱一個月前意外懷孕，因此與醫生男友正在籌備婚禮，她透露男友月入10萬台幣（約2.6萬港元），自己則是待業。女網民不滿男友嫌影婚紗照貴，連自拍也不願，反提出P圖了事。

去下載別人的婚紗照，把自己的頭P上去就好了，找專業修圖師，一張500（台幣，約130港元）差不多。

婚宴地點方面，女網民原打算在一家婚宴會館請飲，也承諾會拿出積蓄幫忙補貼，希望可以當一次公主，男友竟提出在一家燒烤火鍋店包場就好，「一個人抓800（台幣，約209港元）人情，10萬以內解決，他自己策劃遊戲」，讓她大感無奈。

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女網民提出想去帛琉或馬爾代夫度蜜月，感受陽光與海灘，但男友稱留在台灣去澎湖就好，因為澎湖也可以浮潛玩水，「都差不多，到時候住他朋友家還可以省飯店錢，機票也便宜，還不用簽證」，讓女網友感到崩潰高呼︰

醫學系的腦袋到底都在裝什麼，我真的覺得很痛苦！不曉得怎麼跟他溝通！

網民︰男生根本不愛你

帖文引起不少網民熱議，紛紛指與「醫學系的腦袋」無關，但感覺該名男友欲趕走她，「他在委婉拒絕你啊，想逼你自己走」、「觀念差那麼多確定真的要結婚？」，有網民更直言女網民正在待業，需要另一半養起自己，根本沒有談判資格。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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男友看到帖文怒叫墮胎

其後，女網民的貼文被轉發至醫生社交平台Apen，男友得悉後非常憤怒，怒斥女友公審他。他解釋現階段只希望儲錢買樓及小孩的教育費，反指女友整天在家沒事做，甚至要求女友墮胎，揚言明天回家後會提出分手，「妳對我不滿意，我也對妳的行為很失望，我們要繼續下去嗎？小孩子拿掉對我們都好」。

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責任編輯︰王明芳