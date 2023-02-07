【47人初選案】外交部駐港公署批美方發表涉港謬論　促停止拙劣政治表演

▲ 外交部駐港特派員公署敦促西方政客，立即停止對特區司法制度的干預和破壞。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，今日續審。外交部駐港特派員公署今日發聲明指，針對美國國會有關機構和議員發表涉港謬論，妄議特區法院審理「47人初選」案，公然詆毀香港人權法治狀況，干預特區正常司法，發言人表示強烈不滿和堅決反對，敦促有關政客立即停止拙劣的政治表演。

公署發言人指出，2020年第七屆立法會候選人提名前夕，有關反中亂港分子藉機串通組織所謂「初選」，捏造虛假民意，企圖奪取立法會控制權，意在使特區政府停擺，脅迫中央政府和特區政府。發言人批評，「這種卑劣的政治手段，不僅嚴重干擾破壞香港基本法規定的民主選舉制度，也涉嫌觸犯《港區國安法》規定的顛覆國家政權罪」。

公署發言人表示，有法必依、違法必究是法治核心要義，批評美國國會有關機構和議員，對自己國家的各種民主亂象置若罔聞，卻不務正業、顛倒是非，惡意詆毀《港區國安法》，將反中亂港分子美化為所謂「自由鬥士」，干擾特區司法正常運作。發言人敦促西方政客，「擺正位置，認清現實，切實尊重法治精神，立即停止對特區司法制度的干預和破壞！」

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責任編輯：區綽彥