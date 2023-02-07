【清胎毒】胎毒令初生嬰出濕疹現黃疸　中醫推介2款溫和清胎毒湯水糖水

▲ 註冊中醫師林婉珺推介2款溫和清胎毒湯水糖水。

有孕婦在懷孕後期會「清胎毒」，否則擔心嬰兒出生後皮膚易變差。究竟胎毒是甚麼？清胎毒會否引發早產的風險？TOPick訪問註冊中醫師林婉珺向各位孕媽媽拆解當中的迷思，醫師並推介了2款溫和清胎毒的湯水和糖水。

孕婦有胎毒影響BB

孕媽媽聽到「胎毒」都叫怕怕，擔心影響即將出生的BB。註冊中醫師林婉珺解釋「胎毒」的概念，在《諸病源候論》有記載︰「小兒在胎，其母氣有熱，熏蒸於胎，至生小兒，體皆黃，謂之胎黃也。」此處提及到母親懷孕時「熱」的體質，會影響胎兒的。中醫角度，邪之甚為毒，風、寒、暑、濕、燥、火 ，六種致病邪氣。邪盛為之毒，積久蘊毒，毒為邪之太過。常見的有濕毒、熱毒等。

最新影片︰

胎毒是由孕婦本身的體質、懷孕期間飲食不節、情緒及藥物因素引起的。例如孕期過度滋補、高營養和辛辣煎炸食物，孕婦情緒急躁易怒或抑鬱，皆會助熱化火，傳給胎兒，形成胎毒。胎毒會令初生嬰兒出現以下情況，例如皮疹紅斑、濕疹、痘證、黃疸、動風抽搐、大便秘結等。

不一定每位孕婦都要清胎毒

有孕媽會選擇食一些寒涼食物去清胎毒，林婉珺醫師提及的確坊間流傳孕婦35周後煲白蓮鬚雞蛋、食西瓜、綠豆、芝麻糊、椰青水、腐竹蛋等。不過，中醫講求辨證論治，根據孕婦實際情況及體質進行治療，如有熱毒濕毒，一般用黃芩、玉米鬚；風毒用蟬蛻等，再加一些安胎的如白朮、桑寄生等，故此，孕婦應了解自身體質，勿胡亂去清胎毒。

林婉珺醫師提醒，每個人體質不同，其實不一定每位孕婦都要清胎毒。如孕婦出現暗瘡、皮膚痕癢、濕疹、便秘、小便黃等上火症狀，建議諮詢中醫師開處方清胎毒。另外，如果孕婦是寒性體質或沒有上火，則不需清胎毒，否則容易引起孕婦及胎兒體質的改變，傷及脾胃引起腹痛腹瀉，引起早產。

30周前飲食太寒涼易致早產

在妊娠期間，林醫師建議孕婦應保持身心舒暢，情緒穩定；注意作息，勞逸結合，充足睡眠及適當運動，有助保持氣血流通。飲食方面，孕婦留意宜清淡，多吃蔬菜水果，保持大便暢通，忌肥膩、海鮮、鴨鵝及辛辣煎炸，避免阻礙脾胃運化，助濕生熱，形成胎毒。

有孕媽擔心清胎毒會令胎兒有機會早產，林婉珺醫師解釋，坊間流傳的清胎毒藥物白蓮鬚用量過大可引起早產，較寒涼的涼茶如廿四味，利水力強的生薏仁等亦應慎服。30周之前胎兒未完全發育成熟，太過寒涼容易引起子宮收縮，容易引致早產。

2款溫和清胎毒的食湯水及糖水

粟米鬚蓮子湯

材料︰粟米鬚30克、鮮冬瓜皮80克、蓮子30克、瘦肉400克、無花果4至5粒

做法︰將所有材料洗淨，瘦肉汆水，無花果切開；將所有材料放入煲內，加入清水1000毫升，用大火滾起後轉用小火煲1.5小時即成。

功效︰清熱利水，安神，祛水腫。

備註︰建議可一星期飲用1至2次

木瓜百合雪耳糖水

材料︰木瓜半個、百合10克、雪耳半個、冰糖適量

做法︰木瓜洗淨去皮切件，百合和雪耳浸泡後洗淨備用；將所有材料放入燉盅內，加入清水800 毫升燉30至40分鐘；加入冰糖調味即成。

功效︰養陰安神，潤腸通便

備註︰建議可一星期飲用1至2次

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰顏紫燕