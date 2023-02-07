【毒舌大狀】楊偲泳沒考慮擺脫「張振朗女友」之名　Renci成影壇新星：做好自己【多圖】

▲ 電影《毒舌大狀》女主角楊偲泳（Renci）大方表示不會擺脫「張振朗女朋友」之名。

情人節將至，電影《毒舌大狀》女主角楊偲泳（Renci）與MIRROR隊長楊樂文（Lokman）女友甄吳露茜（Luxi）今天（7日）到K11購物藝術館出席《LOVE in FUWA FUWA World》情人節夢幻樂園暨期間限定店，走進滿載愛意的FUWA FUWA世界。

近日人氣急升的楊偲泳跟TOPick分享Casting《毒舌大狀》的經歷，Renci又談到觀眾看重身材或演技是他們的選擇，她又大方表示不會擺脫「張振朗女朋友」這身份。

【奪命提示】與家人看《毒舌大狀》大讚楊偲泳 張振朗：大家都係好畀心機做嘢嘅人

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

《毒舌大狀》Casting經歷

《毒舌大狀》導演吳煒倫曾於專訪中大讚Renci於Casting時表現良好，「其中要考嘅一場戲係林涼水（黃子華飾）兩年後求方家軍幫手帶佢見曾潔兒（王丹妮飾）。大部份嚟Casting嘅都是用鬧涼水方式去演，但Renci唔係，佢係用一個好cool嘅方式去演，唔望涼水，直頭唔想同你講嘢，即係佢係有諗過點演呢場，而且諗得啱。」

Renci笑言那場戲很搞笑，又認為角色方家軍跟自己很相似，「當時我在想她和我生氣時會是怎樣？因為我是偏向冷處理的人，所以當我很生氣對着林涼水的時可能變成這種演繹，『我不想理你，不想跟你說話，你走吧！』，多於我會咆哮式地罵走他。現實中的我很少會這樣做，我是比較懶，生氣的時候就不要跟我說話。」

【毒舌大狀】金馬影帝演技精湛兼心地善良 謝君豪曾內地拍劇救女孩致二級半燒傷

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

感謝黃子華+謝君豪

Renci自2015年出道至今，她坦言每次看回自己的作品時都會有很多挑剔，「始終演員對自己的要求一定很高，無論怎樣都覺得差一點點，永遠都沒有一個Perfect Shot。看《毒舌》首映時也有這種想法，君豪哥亦有跟我分享，演員一定是貪心的，自己看自己永遠都未夠好，如果別人肯定你所做的，起碼你的心會好過一點。」

她續說：「很幸運有子華哥和君豪哥在我身邊，他們就如教科書般為我上課，每次都細心地為我講解及分享，且不會用教的形式。雖然在他們身邊很緊張，但他們反而令我放鬆了。」

打波如演戲

除了是一名演員外，Renci亦為香港排球乙組聯賽球隊匯青的球員，被外界封為「排球女神」。

Renci謙稱：「我只是一個排球員，並非一個排球女神，大家過譽了。打排球跟工作很相似，打逆境波就是有時輸了一分，不要緊，下局、下次或下年再來過，很多事都源於信念。」

她認為要看得開：「人人都想贏，但贏不到時，如何處理和準備下一次才是最難，我也在學習中。打波真的對我事業幫助很多，精神、信念上也是，『個波一日唔落地就唔可以放棄』，我的演藝路上也是這樣走。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

做好自己

Renci擁有天使外表和魔鬼身材，其外表難免會成為焦點，不過她不想大家將重點放於此。

她謂：「我想沒有一個女演員會喜歡，即使男演員也是，但這是觀眾口味的問題，我們沒法改變得到。荷里活亦會有同樣的問題出現，例如Scarlett Johansson、Jennifer Lawrence等都會遇到很多同類問題，但對我們來說，這個世界就是這樣運作，你看到甚麼就是你雙眼睛選擇看到甚麼，是我們控制不到的，只可做好自己的部分。」

最新影片：193+Alina專訪

「張振朗女朋友」

不少人對Renci的認識源自於「張振朗女朋友」這稱號，Renci對此指：「這身份並非要不要去擺脫，這是事實來的，這個稱號是大家茶餘飯後的話題和聯想，沒法阻止，但我不覺得是甚麼問題令我造成困擾。」

下星期二（2月14日）就是情人節，Renci表示：「情人節會在工作中渡過，會繼續有謝票、宣傳和訪問，我會許願希望票房可以繼續上，向上升之餘亦希望香港以外的地區大家也會很喜歡這部電影。很開心，大馬的成績都很好，很多謝當地的觀眾，希望其他地區的人看到都會這樣喜歡。」

情人節忙於工作的Renci分享如何維持一段關係，「無論是任何關係，家人、朋友或另一半也好，我覺得真誠就是一切。」

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R