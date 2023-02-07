【無窮之路】陳貝兒還原「第一才女」李清照獲讚有氣質　演出成央視元宵晚會最高收視環節

▲ 陳貝兒現身央視元宵晚會。

陳貝兒（Janis）憑《無窮之路》系列、連續兩年在《萬千星輝頒獎典禮》中榮獲「最佳女主持」，日前於元宵節（2月5日）當日為央視《2023年元宵晚會》任表演嘉賓，以古裝造型亮相外，更以粵語唱被譽為「千古第一才女」的宋代女詞人李清照的《聲聲慢》，全程淡定兼有台型，表現亮眼。

據知，是次《元宵晚會》跨媒體直播總觸達人次逾3.32億，貝兒的表演除是當晚最高收視環節，相關微博話題「#TVB將宣揚傳統文化貫穿到底#」亦勁吸逾6,300 萬閱讀量，相當厲害。

▲ 貝兒歌聲曼妙。

陳貝兒宣揚粵語文化

近年在內地人氣急升的Janis，單憑《無窮之路》節目系列已在內地勁吸5.1億閱讀量，兼且贏盡正評。

根據資料，以往香港藝人亮相央視大型活動大部分都是獻唱普通話，貝兒今次打破傳統獻唱粵語實屬難得，難怪她笑指對於可在內地節目宣揚粵語文化感到光榮。

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古裝扮相獲讚

貝兒微博留言：「《聲聲慢》是宋代女詞人李清照的作品，能夠在央視元宵晚會的舞台上用粵語把這首詞的意境演唱出來，非常難得又難忘！」Janis又在FB留言指是次表演暗藏三大越級挑戰：唱歌、古裝、演戲。

並不忘為勇於不斷挑戰的自己打氣謂：「我同自己講：我一定會做好佢！當人哋都覺得你得嘅時候，自己更加冇理由懷疑自己。扎扎實實做好每一件事情，不斷咁突破自己，令自己變得多姿多彩。」

對於貝兒以粵語獻唱表演，內地網友給予正評，另外亦高度評價貝兒難得一見的古裝扮相：「貝兒只應天上有」、「心美人美」、「真的很有古代美女的氣質」。

貝兒事後受訪時透露，其身上古裝除了文物，全身造型更是跟著真‧李清照來還原，Janis說：「造型老師說，整個妝容髪型是仿照宋代李清照設計，而且身上穿著的都是文物。」

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