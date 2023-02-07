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【慳車費】坐港鐵即日來回深圳減$6　福田口岸嘟特惠站須滿足指定條件

社會 16:48 2023/02/07

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

（港鐵網頁）

即日起至7月31日，港鐵推出全新特惠站車費優惠，即日來回深圳的乘客最受惠。

乘客使用成人八達通或樂悠咭（60-64歲），先經落馬洲站前往深圳，同日回程時乘深圳地鐵4號綫到福田口岸站，並於福田口岸站（付費區內) 出閘前，用同一張八達通拍港鐵特惠站，然後經落馬洲站返港，回程車費即減$6。若只搭南下去香港一程，拍了「港鐵特惠站」亦可享$3車費優惠。

（港鐵網頁）

如欲享用即日來回$6特惠站優惠，北上車程須為付費車程及該乘車記錄必須儲存於八達通內，方能核實領取優惠資格。注意：八達通只儲存最近10次交易紀錄，包括乘車、零售消費及增值。如經尖東站及尖沙咀站轉綫，車程優惠會於尖東站出閘時使用。港鐵特惠站優惠可與「車費扣減」優惠（如適用）和「早晨折扣優惠」一併使用，但總優惠金額不會高於該車程之車費。優惠不適用於乘搭機場快綫及機場快綫免費港鐵接駁服務。

（港鐵網頁）

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責任編輯：楊佩瑩

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