【索賄升職】保安主管向下屬索賄逾萬元助其升職　被判入獄5個月

▲ 保安主管向下屬索賄逾萬元助其升職，被判入獄5個月。（資料圖片）

廉政公署早前落案起訴一名保安主管，向一名警衛員下屬索賄逾10,000元，以協助對方擢升為助理保安主管。被告今日（7日）在沙田裁判法院被判入獄5個月。

陸蓓雪，54歲，香港警衛主管，早前被裁定兩項代理人索取利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。

裁判官彭亮廷判刑時斥責陸蓓雪毫無悔意，又指她作為直屬上司向下屬索取利益，藉此影響下屬的晉升機會，罪行性質嚴重。裁判官以監禁6個月為量刑起點，惟考慮到多項求情因素，故將刑期扣減1個月。

案情透露，陸蓓雪於案發時任職香港警衛助理主管，派駐沙田公共屋邨水泉澳邨。陸蓓雪是該邨3名助理主管之一，協助管理約40名警衛員。

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其中1名警衛員鄧金牛於2020年11月向陸蓓雪查詢晉升機會，他相信時任主管同年12月中退休後，陸蓓雪會接任主管一職，令邨內出現一個助理主管的空缺職位。

陸蓓雪其後兩次向鄧金牛表示自己將接任主管一職，並向對方索取兩筆賄款以協助對方晉升為助理主管，其中一筆金額為介乎5,000元至8,000元，另一筆則最少5,000元。

鄧金牛向陸蓓雪提供一封2,000元現金的利是，但陸蓓雪因利是金額未達5,000元而沒有接受。

香港警衛不容許員工就處理職務事宜索取及接受利益，亦在廉署調查案件期間提供全面協助。

廉署早前分案控告上述警衛員鄧金牛，他承認3項向代理人提供利益罪名，案件定於星期五（10日）判刑。

控方今日由高級檢控官羅心怡代表出庭，並由廉署人員吳卓謙協助。

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記者：黃穎津