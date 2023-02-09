守護地球的明日餐桌 民以食實踐可持續發展

談起「可持續發展」，除了有賴各國政府、商家、環保組織等的通力合作，其實也可以從個人層面做起，為環境及社區出一分力，比如小至茹素的飲食習慣也有助減少碳足印，邁向可持續的生活方式，從而應對氣候變化。德國著名衛浴品牌GROHE及純植物製食品品牌OMNI向來十分支持可持續發展，去年更合作推出素食影片，為大家帶來煮食新意，同時希望鼓勵大家由改變膳食習慣做起，幫助實踐可持續發展理念——既能滿足當代的需要，而同時又不損及後代滿足其本身需要的發展模式。

德國衛浴品牌GROHE及純植物製食品OMNI攜手合作素食影片

可持續發展是為所有人實現更美好、更有利可持續未來的發展藍圖，經聯合國大會於2015年通過議程，當中由17個可持續發展目標和169項任務組成，目標旨在於2030年前消除貧困、保護地球並確保所有人享有和平與繁榮。看似宏大的全球目標，其實可以由淺入深，包括改善企業營運流程或從個人生活習慣做起。

▲ GROHE成立環保部門，致力制定不同的綠色政策，向永續的循環經濟模式邁進。

根據歐盟資料，建築及其相關行業一共佔全球40%總碳排放，有50%的地球資源更用於建築項目上，當中包括鋼材、水泥等。為此，作為建築業一分子的GROHE於1999年成立環保部門，制定不同的綠色政策，過去多年更獲得多個環保奬項。LIXIL Water Technology 公司市場傳訊主管羅嘉豪認為：「可持續發展是在社會不斷發展的同時，不論是商界或是個人，大家都顧及到有限的資源，例如有否過度使用資源、是否將資源應用於合適的範疇上，避免帶來無可挽回的傷害。」

LIXIL所有工廠於2020已達至碳中和，致力透過使用綠色能源、提升廠房，把生產上的冶煉及電鍍過程中對環境的影響減至最低，同時GROHE亦於2021年在包裝上停止使用塑料。羅嘉豪說：「我們期許於2050年以可持續性發展策略達至零溫室氣體排放，當中旗下品牌GROHE亦以獲得『從搖籃到搖籃#』認證的產品，向永續的循環經濟模式邁進決定性的一步。」

GROHE早前便與同樣善用和珍惜天然資源的純植物製食品品牌OMNI攜手合作，共製兩條素食影片並於網上播出，邀來專業的廚藝導師及煮食達人藉由使用GROHE廚房水龍頭的智能環保設計，配上烹調OMNI新海鮮系列的健康食材，以延伸植物性食材在餐桌上的無限可能，片中更帶來大廚的烹飪小貼士，讓入廚變得更方便有趣。

Green Monday公司Senior ESG & Communications Manager李潤林亦表示：「OMNI 作為Green Monday 的一分子，一直致力硏發更多植物肉產品及推廣植物性飲食，以創新食物科技為植物肉領域帶來更健康、可塑性高及美味的產品，貫徹集團可持續發展的目標，強調善待地球、人類和生命的使命。」其中水資源是GROHE和OMNI兩者共同關注的主題，當中選擇植物性飲食便是一個更有效運用水資源的方法，能夠讓有不同膳食需要的消費者有更多優質選擇，實現更健康的生活、更綠色的世界。

▲ GROHE早前與同樣善用和珍惜天然資源的純植物製食品品牌OMNI攜手合作，共製兩條素食影片並於網上播出。

新蟹餅班尼迪蛋

（負責廚師: Celia Chan – Cooking Fever 創辦人兼廚藝導師）

▲ Cooking Fever 創辦人兼廚藝導師Celia Chan教導大家烹調新蟹餅班尼迪蛋。

▲ 影片帶來烹飪及減碳小貼士。

新魚柳Poke Bowl

（負責廚師: 社交平台創辦人Ko Kwan – 懶人包太太MrsLazy.Kitchen）

▲ 懶人包太太MrsLazy.Kitchen教導大家烹調新魚柳Poke Bowl。

▲ 影片帶來烹飪及環保小貼士。

簡單易用 GROHE 廚房水龍頭

在發展可持續發展的同時，隨着現今科技不斷進步，人們能享受更高質的廚房體驗。其中GROHE Blue Pure二合一廚房濾水龍頭簡單易用，安裝亦方便慳位。濾水龍頭採用嶄新管中管設計，即過濾水及原水分別由兩條內置的獨立管道輸送，互不接觸，安全衛生，龍頭出水口亦不需外置濾水器，或另外加裝出水龍頭；另配合櫥下式濾芯，不需額外鑽孔，亦不佔用枱面空間，大大增加廚房空間靈活性，更方便清潔；自備過濾水更可間接減少膠樽的消耗，締造可持續發展的環境，全面保障家人健康。

▲ GROHE Blue Pure二合一廚房濾水龍頭。

▲ 自備過濾水更可間接減少膠樽的消耗，締造可持續發展的環境。

▲ GROHE Blue Pure二合一廚房濾水龍頭簡單易用，採用嶄新管中管設計，安全衛生。

此外，GROHE SmartControl廚房龍頭時尚簡潔的一體式設計，沿用GROHE的SmartControl即碰式開關掣，無需額外手柄，大大節省空間，用家只需用肘部或手背便可輕觸一碰即開；另透過指尖便可以精確控制水龍頭，配合伸縮噴咀，能減少飛濺水花，方便清洗食材及廚具，令烹飪過程更衛生便利。

▲ GROHE SmartControl廚房龍頭沿用GROHE的SmartControl即碰式開關掣，只需用肘部或手背便可輕觸一碰即開。

▲ GROHE SmartControl廚房龍頭透過指尖便可以精確控制水龍頭。

▲ GROHE SmartControl廚房龍頭設有伸縮噴咀，能減少飛濺水花，方便清洗食材及廚具。

滋味素食OMNI新海鮮系列

藉由嶄新廚具應用不但可以簡化烹調工序，更有助保存食物原有真味，配搭OMNI新海鮮系列，可以為平日的膳食添加新趣及健康。新海鮮系列所有產品皆獲純素認證，無五辛，含零克反式脂肪和零克膽固醇*，無人造色素、味精、激素、抗生素和防腐劑，亦能提供蛋白質及膳食纖維，不但能作為新的健康選擇，更不用擔心海洋污染令身體吸收有害物質，真正由餐桌及飲食習慣着手邁步可持續發展。

▲ OMNI新海鮮系列不但能作為新的健康選擇，更不用擔心海洋污染令身體吸收有害物質，真正由餐桌及飲食習慣着手可持續發展。

#「從搖籃到搖籃」以大自然為理念核心，是全球認可的可持續設計概念，追蹤原材料或產品從製造到棄置的整個生命周期。這個概念的主要目標是盡量減少對大自然的影響，打造健康的生態足跡，從而達致零浪費的生態系統。

*每100克

（特約）