【簡約公屋】拒出席工務小組委員會　江玉歡形容是盲人摸象

▲ 選委界立法會議員江玉歡透露，明日不會出席工務小組會議。（資料圖片）

簡約公屋存爭議，盡管多位高官，包括署任行政長官陳國基今日亦發聲呼籲市民和議員支持，不過，仍有不少人對簡約公屋存有疑問。本身是工務小組委員會委員的選委界江玉歡明言，明日不會出席工務小組會議，形容現時如「盲人摸象」，欠缺理性基礎。

就簡約公屋議題，江玉歡本月先後在社交平台發表文章表達關注，繼昨晚在社交平台提交11條問題後，今日再撰文表明暫計劃不出席明日的工務小組會議。

「連討論空間都沒有 去到只是吵架」

江玉歡回應ToPick查詢時亦稱，自己並不反對簡約公屋，認為有關計劃原意好，但在執行上有問題，自己對簡約公屋仍有很多疑問，當局資料並未齊全，工務小組可供提問的時間亦有限，而自己卻有很多疑問，直言「連討論空間都沒有，去到也只是吵架而已。」

江玉歡傍晚再在社交平台解釋原因，強調自己欣賞新政府對基層市民住房的關注，但認為任何政策，無論執行目的為何，行政機關都應以透明、公開、公正的態度和原則面向公眾。

多渠道要求房屋局補充資料 未獲回覆

她透露，已通過多渠道向房屋局提出補充簡約公屋關鍵資料的要求，可惜至今仍未獲相關資料。江玉歡認為，資料不全、諮詢程序亦未有完善，將造成討論欠缺理性基礎，形容是盲人摸象般，「若以房屋局所提供的資料情況而言，本人暫計劃不出席此次會議。」

她昨晚在社交平台提出11條問題，例如︰

（1）營運、經營、日常維護保養費用不包含在149億元中，估計需款多少？

（2）大部分第一期簡屋也要預計2026年中至年底才最早落成，即接近本屆政府任期結束。這怎樣能像施政報告中說在短時間內提供簡約又適切的單位？

（3）每一個簡屋單位的總成本（包設計、建造、管理、維修、保養、額外人手、拆卸、日後儲存或棄置、及其他開支）是多少？

（4）以建造兩年，使用五年，再加其後拆卸的時間，是否仍符合規劃大綱圖中所指的五年臨時用途？



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責任編輯：關景騰