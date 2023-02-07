【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾

▲ 回南天殺到，濕度高地板出水易跣倒。

立春過後便到潮濕的回南天，天文台指明天(8日)相對濕度預計最高達95%，下周一(13日)，相對濕度更達至100%極度潮濕，如果家住近海或山，不難發現衣服晾極不乾、地板、天花板、牆身出水點，嚴重更現霉菌，對於媽媽來說，莫過於最怕活潑的小孩因地滑而跣倒，裝修佬回覆記者時建議家長可在拖地時，加入一樣家中必備天然又安全的食材，地板自然乾得快，另附上有4大家居抵用吸濕建議。

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裝修佬指，回南天的原因與冷空氣剛離開，天氣開始回暖，但地面溫度依然較低有關。

這時如果天氣潮濕，空氣的相對濕度在90%以上時，室外的暖濕氣流進入室內，遇到溫度較低而又光滑不吸水的地面時，便凝結成水，大量聚集在地板、牆身上之後就產生潮濕現象，情況好像出汗一樣。

1.食鹽暖水拖地

用約40°C暖水，加入1羹鹽攪拌至鹽充分溶解後，即可開始拖地，由於熱鹽水揮發速度與溫度有關，溫度愈高，揮發速度愈快，另外食鹽中的氯化鎂及氯化鈣吸水，當地板乾燥後變成微小顆粒，可效延長地面乾燥時間，而且食鹽天然又安全，家中有小朋友及寵物也可以安心使，但但注意扭乾地拖才開始拖地。

2.窗不適時開關

由於空氣中的水分會從廚房及廁所的空隙中滲入，關閉門窗不單無防潮作用，反而容易滋生細菌，最好於上午、中午等相對乾燥時短暫開窗通風，讓瓷磚曬太陽透氣，可助加速水分蒸發。

3.鋪報紙吸濕



房間地板一般難以完全除濕，可於地面上鋪報紙、舊書等吸水，並在中午天氣好時開窗戶通風，到傍晚時段關緊門窗，防止濕氣進入室內。

4.適當放置乾燥劑



常用家庭用吸濕劑有生石灰、木炭、活性炭等，特別是生石灰的吸水效果好，放於衣櫥、電器旁，可保持衣物乾爽，防止電器受潮短路。

5.生石灰是除濕良品



1KG生石灰能吸附空氣中大約0.3KG水分，簡單又好用，用麻袋裝生石灰後放置於室內各處，令室內空氣保持乾燥。

6.必備抽濕機/冷氣機



香港近海常年處於潮濕狀態，在購買冷氣機時盡量選擇抽濕功能，如果冷氣機無抽濕功能或效果不夠理想，建議使用抽濕機，但要特別留意開冷氣抽濕時關閉門窗。

7.角落可放洗衣粉



洗衣粉不止有洗衣效果，亦有防潮效果，將製作好的洗衣粉除濕盒放於潮濕的角落，就有自動吸濕的功效。

8.梳打粉去霉菌



梳打粉是家居清潔必備，除了可以用作清潔家居，亦有吸濕和去霉菌之功效。用牙刷沾梳打粉再濕水，可以擦拭浴室及雪櫃膠邊的霉菌，擦拭後用酒精抹乾淨即可減低霉菌蔓延的機會。

9.漂白水除霉又防蟲



漂白水除了有消毒功效亦有清除霉菌和防蟲殺蟲的效果，用1:50稀釋漂白水可以清除牆身上的霉，亦可以防止昆蟲出現，但要勿讓小朋友不慎接觸。

10.香薰蠟燭減濕度



香薰蠟燭除散發香氣外，也有助家居防潮，可以燃點蠟燭阻止水氣凝結，減低室內濕度及亦能夠去除空氣中散發的霉味。

責任編輯:王明芳