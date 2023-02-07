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【矛盾一生】JW男友葉韋彤母子遭頒令破產　王灝兒借新歌向男友送祝願？

娛樂 18:12 2023/02/07

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

JW男友一家正式破產！

歌手王灝兒（JW）的男友葉韋彤（Tarzan）早前跟父母遭一間財資公司入稟高等法院申請破產，事後JW更被網民指她「泊錯岸」，對此JW早前出席活動時強調與男友一直互相扶持，「講心唔講金」！

今日（2月7日），JW男友破產一事有新進展！

【聲夢傳奇】JW男友葉韋彤被破產後首現身　孖王灝兒到主題公園玩樂

正式破產

卓悅創辦人葉俊亨、妻子鍾佩雲、兒子葉韋彤（Tarzan）一家三口，去年9月遭宏安集團旗下財資管理服務附屬公司富英有限公司申請破產，三案均排期在去年11月8日在高等法院提訊，高等法院上月正式宣布葉俊亨破產。

今日（2月7日），鍾佩雲、Tarzan的破產呈請案今午(7日)於高等法院提訊，兩母子今天沒有出庭應訊，聆案官在所需文件齊備下，宣布二人無力償還債務，依例頒令他們正式破產。 

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JW藉新歌表心意？

Tarzan與父母正式破產，JW的一舉一動當然都備受關注，網民就最關心JW與Tarzan的感情狀況。而JW剛巧於日前推出新歌《陪你》，她也不斷地在IG限時動態宣傳新歌，落力為事業打拚的她似乎未有因男友家的事影響心情呢！

昨晚（2月6日），JW在IG限時動態中分享新歌歌詞，其中一句是「想你快樂就夠了」，更加上一個紅心符號，難道是向男友派定心丸?

JW推出新歌《陪你》（IG截圖）

Tarzan身家最高時達12億

JW與Tarzan自拍拖以來十分恩愛，常在社交平台放閃，也令葉氏豪宅曝光。JW曾上載於男友家打乒乓球的影片，十分闊落的空間放一張大型乒乓球桌完全不成問題。

豪宅內設有私人影院，而喜愛Marvel的二人也為家中添置不同擺設及裝飾。此外，JW和男友都是愛狗之一，他們曾為愛犬開設池邊派對慶生，並廣邀養寵物的好友來家作客。而且據傳Tarzan身家最高時達12億，所以愛車的他擁有法拉利、保時捷及Benz越野車等。

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非君不嫁？

JW曾上載與男友拍拖5年前後的對比照，同時留言祝男友生日快樂：「Happy Birthday my loveeeee! 五年前，五年後。Some things just never changeee. Stay happy and healthy always OKAY!!」而Tarzan亦分享了一張與JW慶生合照，十分甜蜜。現年32歲的JW曾接訪問表示與男人已到適婚年齡，視對方為終身伴侶。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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