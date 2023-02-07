【搶人才】科大全球策略招聘30名頂尖教員　葉玉如：預算「無上限」

▲ 科大校長葉玉如（中）今日（7日）在周年傳媒聚會表示，科大發展策略包括全球招聘及培養創科人才。（梁偉榮攝）

學界出招對外「搶人才」，科技大學校長葉玉如今日（7日）表示，科大未來發展策略包括全球招聘及培養創科人才，包括推出科大30周年策略招聘計劃，向全球招聘30名副教授級或以上的優秀教學人員，領軍6個創科重點領域，計劃動用資金暫時「無上限」。此外，科大霍英東研究生院院長兼科大（廣州）副校長吳宏偉亦說，盼政府增加資源支援大學「搶國際生」，以培育對於留港發展有較高「忠誠度」（loyalty）的學生，並透露科大研究生最近申請數字較以往低3成，主因是歐美學生申請減少。

葉玉如於去年10月接替史維，出任科大首位女校長。她今日（7日）在科大傳媒周年聚會上，分享大學發展策略。她表示，為配合國家將香港定位為「國際創科中心」，科大希望循3方面為創科發展作出貢獻，包括提升科研實力、加速推動科研成果轉化落地，並於全球招聘和培養更多創科人才，她強調人才對創科重要，而科大作為國際化大學，將透過30周年策略招聘計劃，向全球招聘30名副教授級或以上「一流人才」，領軍6個重點領域，包括「生物及轉化醫學」、「材料科學及未來能源」，以及「人工智能未來電腦及電子」等。

葉玉如稱，每位教授要求唔同，部分領域或需要購買較貴的儀器，故暫時預料動用資金及資源「無上限」；有大學管理層透露校方目標在9月前達標，葉玉如稱，計劃剛於本月開始，進度仍需視乎目標招聘的教授需要哪些安排，例如安排其子女讀書。科大協理副校長（教學）馮志雄指，科大將仿如科大創校初年，派員親身到外國招攬人才，推斷預算30名教授連同所需研究設備等，動用資金料高高達1、2億。

據教資會公布，上學年科大教職員流失率錄得10%創新高，葉玉如形容此屬「自然流動」，校方並無統計全校有多少教職員因移民離職，又引述科大過去5年教職員總數微升。馮志雄亦指，科大一直在擴充，同時亦有教授流失，舉例如香港校園有約20名教授，轉到廣州校園支援，形容此屬一個重新規劃大學發展方向的契機。

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記者：馮琪雅