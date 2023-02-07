【財案2023】民主黨倡全民派15,000元　可供繳交水電煤費

▲ 民主黨倡派1萬5千元消費券。（趙居逸攝）

民主黨就《財政預算案》向財政司司長陳茂波提交多項建議，並已邀請陳茂波會面，惟暫未獲回覆。民主黨建議包括，向全港市民，包括18歲以下人士，派發15,000元現金或消費券，並容許用以繳交水電煤等開支，讓市民可應對通脹、公營事業加價及刺激本地消費。

另外，民主黨又認為，受地緣政治影響，本港經濟復甦步伐可能相當緩慢，加上政府正大力推動北部都會區計劃，當局應立即終止中部水域人工島填海計劃的研究。民主黨主席羅健熙認為，相關大型基建未知何時可獲得回報，認為應先幫助市民。

籲勿隨意改變規劃 討論政策不應只訴諸情感

對於簡約公屋啟德選址爭議，民主黨發展政策發言人吳永輝表示，民主黨雖支持項目，但認為當局不應隨意改變規劃，建議政府檢視各項建築成本，「如果重新評估就可以減少預算，即是計劃時沒有從節流的角度考慮。」

羅健熙則表示，討論政策不應只是訴諸情感，而應該考慮更多方案，並聆聽市民聲音。

民主黨建議書未提及鼓勵生育措施，羅健熙認為，生育並非只是「錢的問題」，不贊同以經濟誘因鼓勵生育，認為社會氣氛更重要。

羅健熙表示，已將建議交往財政司司長辦公室。被問到未獲邀面談，會否擔心民主黨建議將不獲理會？羅健熙稱會繼續做好自己的工作，又稱不擔心，認為民主黨的工作代表了不同的聲音，呼籲政府多聽意見。

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記者：趙居逸