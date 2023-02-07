  • 24°C
香港時間 : 2023207日 (週二) 17:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財案2023】民主黨倡全民派15,000元　可供繳交水電煤費

政治 17:29 2023/02/07

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

民主黨倡派1萬5千元消費券。（趙居逸攝）

民主黨就《財政預算案》向財政司司長陳茂波提交多項建議，並已邀請陳茂波會面，惟暫未獲回覆。民主黨建議包括，向全港市民，包括18歲以下人士，派發15,000元現金或消費券，並容許用以繳交水電煤等開支，讓市民可應對通脹、公營事業加價及刺激本地消費。

另外，民主黨又認為，受地緣政治影響，本港經濟復甦步伐可能相當緩慢，加上政府正大力推動北部都會區計劃，當局應立即終止中部水域人工島填海計劃的研究。民主黨主席羅健熙認為，相關大型基建未知何時可獲得回報，認為應先幫助市民。

籲勿隨意改變規劃   討論政策不應只訴諸情感

對於簡約公屋啟德選址爭議，民主黨發展政策發言人吳永輝表示，民主黨雖支持項目，但認為當局不應隨意改變規劃，建議政府檢視各項建築成本，「如果重新評估就可以減少預算，即是計劃時沒有從節流的角度考慮。」

羅健熙則表示，討論政策不應只是訴諸情感，而應該考慮更多方案，並聆聽市民聲音。

民主黨建議書未提及鼓勵生育措施，羅健熙認為，生育並非只是「錢的問題」，不贊同以經濟誘因鼓勵生育，認為社會氣氛更重要。

羅健熙表示，已將建議交往財政司司長辦公室。被問到未獲邀面談，會否擔心民主黨建議將不獲理會？羅健熙稱會繼續做好自己的工作，又稱不擔心，認為民主黨的工作代表了不同的聲音，呼籲政府多聽意見。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【財案2023】鄉議局倡派5000元消費券　樓市應逐步「撤辣」
18:21 2023/01/27
【財案2023】鄉議局倡派5000元消費券　樓市應逐步「撤辣」
【再派錢？】陳茂波稱派消費券要睇餸食飯　可研究聘用外傭設免稅額
12:32 2023/01/28
【再派錢？】陳茂波稱派消費券要睇餸食飯　可研究聘用外傭設免稅額
【財案2023】自由黨倡派消費券不開價　促取消「限奶令」
19:28 2023/01/30
【財案2023】自由黨倡派消費券不開價　促取消「限奶令」
【財案2023】三大商會支持再派消費券　總商會︰不少於5,000元
19:46 2023/02/02
【財案2023】三大商會支持再派消費券　總商會︰不少於5,000元

你可能感興趣

【財案2023】鄉議局倡派5000元消費券　樓市應逐步「撤辣」
18:21 2023/01/27
【財案2023】鄉議局倡派5000元消費券　樓市應逐步「撤辣」
【再派錢？】陳茂波稱派消費券要睇餸食飯　可研究聘用外傭設免稅額
12:32 2023/01/28
【再派錢？】陳茂波稱派消費券要睇餸食飯　可研究聘用外傭設免稅額
【財案2023】自由黨倡派消費券不開價　促取消「限奶令」
19:28 2023/01/30
【財案2023】自由黨倡派消費券不開價　促取消「限奶令」
財政政策 北部都會區 電子消費券 羅健熙 公屋 生育 經濟 啟德 記者 民主黨

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【賣身葬父】操普通話女子鬧市「賣身葬父」　「亡父」身份曝光引熱議
今日 11:41
【賣身葬父】操普通話女子鬧市「賣身葬父」　「亡父」身份曝光引熱議
【土耳其地震】土耳其7.8級地震逾3800人死亡　女排14人全隊活埋
今日 11:52
【土耳其地震】土耳其7.8級地震逾3800人死亡　女排14人全隊活埋
【兩性關係】交往5年女友超完美 唯獨1點嚇到男友不敢結婚
18:18 2023/02/06
【兩性關係】交往5年女友超完美 唯獨1點嚇到男友不敢結婚