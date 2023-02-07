【百年女校】英華女學校9成學生獲大學取錄　名人輩出細數10大傑出校友

▲ 英華女學校培育多位傑出校友。

由導演張婉婷執導的紀錄片《給19歲的我》在一片爭議聲中正式在戲院下架，暫停公映。《給19歲的我》拍攝原意追訪六位千禧年代出生的英華女學校學生，紀錄英華女學校重建下，她們的成長故事及經歷的變遷的紀錄片。而紀錄片的收益用作學校籌款用途，而導演張婉婷正正就是該校的校友。

最新影片推介:

9成的學生獲本地大學取錄

位於中西區的英華女學校，是本地百年津貼名校，屬區內的Band 1英中，亦是香港歷史最悠久的女校之一，多年來孕育不少傑出女性，在社會上能夠獨當一面，巾幗不讓鬚眉。英華女學校創立於1900年，位於港島中西區西半山羅便臣道76號，是中華基督教會香港區會屬下的學校，現任校長為關翰章先生。

而英華學生在公開試中的成績亦非常優秀，根據校網的資料顯示，過去兩年學生文憑試成績優異，有9成的學生獲得本地大學取錄，在2022年度的文憑試該校大約94.9%，考獲本地學士課程最低入學要求 (3322+2) 的比率。

建立正確的人生觀

學校於2012年實行原址重建計劃，校舍暫遷至深水埗，19年遷回中西區。新校舍設備有一個200座位的劇院、容納全校千名師生集會的禮堂、校園電視廣播室、戶外康樂場地等。全校教師總人數為75，100%擁有學士，過半數有碩士、博士或以上學位。而英華致力培育學生建立優良品格、高雅情操、積極正確的人生觀及責任感。

不轉直資原因

本港很多名校都轉為直資，而英華女學校的關校長曾在訪問中提到，一直都認為學生來自各階層，該校從來都不是貴族學校，當中有學生要申請書簿津貼或綜援。校長說：「直資學校學費動輒四五千元，不是每個家庭都負擔得起，不希望任何一個學生，因為付不了學費而入不到英華，因此不希望轉直資。」

百多年來，該校培育不少女性精英，細數10位傑出校友:

1.張婉婷

張婉婷與男友羅啟銳拍攝多部著名的港產片，二人的作品充滿濃濃的香港的本土情懷及文藝氣息，著名作品包括有《非法移民》、《秋天的童話》、《我愛扭紋柴》、《宋家皇朝》、《玻璃之城》、《歲月神偷》等。其中2009年作品《歲月神偷》奪得柏林影展的水晶熊獎，1987年的《秋天的童話》更奪得香港電影金像獎和台灣金馬獎等多個電影獎項。

▲ 張婉婷

2.麥玲玲

麥玲玲1983年畢業，在校時已經對《易經》等產生濃厚興趣，開始鑽研風水命理，到1996年成為全職風水師。麥玲玲更被封為「玄學天后」，出版了多本流年運程書及撰寫風水專欄。

▲ 麥玲玲

3.蔡素玉

蔡素玉是香港前立法會議員，前香港東區區議會錦屏選區民選區議員，為現任港區全國人大代表。

4.馬詠茹

馬詠茹2015年畢業，曾入選單車隊港隊，並代表香港出戰亞洲賽。兩年後為了專注預備DSE毅然選擇退出港隊；最終，她順利考入香港中文大學，修讀酒店管理商學位。

▲ 馬詠茹

5.雨僑

藝人雨僑於香港中學會考取得26分，並於2007年在香港大學生物系畢業，並考獲八級鋼琴證書。

▲ 雨僑

6.何珮珊

何珮珊為香港海關首位女關長。她在1991年入職香港海關出任海關督察，及後曾出任海關鐵路及渡輪口岸科總指揮官打擊香港奶粉水貨客問題，並在2021年10月21日獲委任為香港海關關長。

▲ 何珮珊

7.梁藝齡

演員梁藝齡曾出演多部電視劇、代表作有《笑傲江湖》、《書劍恩仇錄》、《馬場大亨》等。為虔誠基督徒，現在多為於福音媒體擔任主持及在福音電影中演出。

▲ 梁藝齡

8.鄧慧詩

鄧慧詩，香港電台DJ，現開設自己的公關及娛樂製作公司及出任港台中文台顧問。

▲ 鄧慧詩

9.曾芷君

曾芷君患有弱聽、失明及觸感障礙，透過唇讀凸感盲文進行學習。在2013年香港中學文憑考試考獲三科5**的成績，及後獲獎學金赴英讀碩士。

▲ 曾芷君

10.余劍明



余劍明1985年畢業，暑假參加香港電台主辦「業餘DJ大賽」奪得冠軍隨即加入DJ訓練班，並原校升讀預科，1988年推出唯一一張個人大碟《余劍明》，1991年轉投加盟新城電台，曾出任台長至2002年離開。

▲ 余劍明

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳