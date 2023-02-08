【靚太廚房】細龍生Luna教整零失敗甜點冧情人　「士蕉Luna Cake」免焗微波爐食譜

▲ 人氣CP「細龍生」鄭世豪與「Luna」何沛珈教你整cake冧另一半。

情人節將至，TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》的人氣CP「細龍生」鄭世豪與「Luna」何沛珈這天逃出《開心速遞》偷偷拍拖，「反轉」廚房玩整蛋糕冧對方。想吃甜點也吃得健康？一起跟細龍生和Luna學做香蕉燕麥杯子蛋糕，家中只需一個微波爐，便可為另一半親手炮製愛心蛋糕。

▲ （湛斯雅攝）

受亡母熏陶愛下廚

「Luna」何沛珈去年10月參加《香港小姐再競選》，同時加盟《開心速遞》飾演細龍生索女秘書Luna一角，需要減肥以更苗條身形示人。她落力keep fit保持美好體態，故為自己打造健康食譜：「想了很多方法去令飲食更健康，早餐會自己做熱香餅代替吃快餐店的。只需40克麥皮和15克低筋麵粉，配以少量水或牛奶，怕胖亦可選擇脫脂牛奶。然後加一條熟蕉再攪拌成『杰杰哋』狀態，喜歡硬身口感的可以再濃稠一點；喜歡軟身的可以再調節加多些奶，攪拌後便可煎熟它，喜歡可以加一點蜂蜜，更美味。」

▲ 何沛珈愛為家人及男友下廚。（湛斯雅攝）

一向對烹飪感濃厚興趣的何沛珈，指亡母生前是下廚高手，她經常會跟媽媽一起做家鄉特色美食如福建肉卷蛋捲，但她謙稱只學到皮毛：「媽媽下廚實在太好味了，所以以前會吃很多。她見到我和妹妹吃得多也會很高興，她說見到我們吃她煮的食物是最滿足的。」受母親熏陶，何沛珈也愛下廚給家人：「最近一次煮飯是新年過節，蒸魚、西蘭花炒帶子、蒸水蛋及豉油雞翼，平日也會煮中、西餐與妹妹一起吃。」

由於她是甜品愛好者，吃得多又怕胖，故經常自家製蛋糕和曲奇，妹妹是首席捧場客：「如果有幾天連續的假期，我會留家焗蛋糕、整曲奇。最喜歡焗芝士蛋糕，簡單又好味，自己做可選低糖、低脂、低卡路里的材料。」說到最失敗的作品，她曾被杯子蛋糕考起：「明明發起後杯子般高，但放涼後卻縮剩一半！」

而今次跟細龍生一起做的「士蕉Luna Cake」杯子蛋糕，可謂完美傑作，笑言「手殘也變甜品大師」！

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材料

超熟香蕉（1隻）

雞蛋（2隻）

即食麥皮（40克）

果仁（適量）

朱古力粒（適量）

牛油（適量）

水果（因應喜好）

步驟

1. 將牛油用油掃先掃杯子內側。

2. 加入40克燕麥片。

3. 雞蛋打在杯子裡，並打發。

4. 將香蕉擠入杯中並壓成泥，和蛋液攪勻。

5. 攪勻至混合物達中等稠度。

6. 加上適量朱古力和果仁粒，用勺抹平混合物表面。

7. 放進微波爐叮一分鐘。

8. 加上水果或果仁裝飾便完成。

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21天勁減30磅

「細龍生」鄭世豪出身於大廚世家，爸爸是主廚，煮菜十分夠火喉，而媽媽是家庭主婦，家常便飯完全無難度。故他從小就看父母下廚、到街市買餸，如何預備食材：「爸爸下廚速度快，剛過去的農曆新年，他只靠一個爐頭煮煮煮，瞬間便完成9味餸，非常厲害！」。

正因為父母善於下廚，鄭世豪甚少在爸爸、媽媽面前落場，反而不時跟太太在家玩煮飯仔，炒一個菜、蒸肉餅簡單當一餐。他說：「以前愛吃濃味食物，必定加很多汁或配料送飯。隨著年紀愈大，開始注重健康，加上早前需要21天內減30磅，自此飲食有很大的轉變，愈來愈清淡，對濃味食物更有點抗拒！」

在21天減肥過程中，鄭世豪靠一個健康食譜勁減30磅，就是一塊雞胸、一個西蘭花及10隻蛋白，以白烚零調味料烹煮，不但迅速見效不反彈，更吃得享受樂在其中。「前一晚煮好並放入雪櫃，第二天翻熱後放進保溫盒便拿出去開工。即使至晚上7、8時才吃，仍然鮮味十足。」他還有一個補償肚子空虛的方案，若有餓感便會吃無鹽果仁，抵消對肌餓的渴求，填飽肚子：「當肚餓便會吃，沒有限時段。想不到21天便極速減掉30磅，現在沒有反彈，但因為之前減得過瘦，吃回多了一點，便一直保持目前的身形。」

▲ 鄭世豪隨年紀增長愈食愈清淡。（湛斯雅攝）

他指減肥的21天內，只運動了6天，包括跑步及打籃球的訓練，所以嚴控飲食才是關鍵所在。「我想因為以前愛吃濃味、甜點，這段時間一下子戒掉，故速見成效。」鄭世豪透露約10年前試過以淡味菜湯食譜減肥，可是只喝了一天便沒有再進行：「吃了一天已感覺到情緒低落、不開心，便立即吃回含糖食物。但現在未知是否年紀增長，對糖沒有那種渴求，很成功地用了這個方法減肥，一點也不覺得辛苦，反而十分享受。」

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責任編緝：馮雪怡