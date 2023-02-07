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【土耳其地震】土耳其地震逾5千人死　豪宅瞬間倒塌40名消防員遭活埋

健康 18:04 2023/02/07

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土耳其地震，造成逾5千人死亡。

土耳其南部昨日（6日）發生規模7.8級地震，之後陸續發生數十次餘震。據路透社報道，土耳其及敘利亞兩國遇難者數量已突破5,000人，逾千棟建築物倒塌。災情不斷，並傳出有多達40名消防員在體育館搜救時，被坍塌的建築物活埋，另有一棟標榜「抗震」的豪宅，也在二度地震後粉碎式倒塌，驚悚畫面曝光，震懾網民。

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綜合外國媒體報道，在土耳其南部地震震央Kahramanmaras，當局出動了約30至40名消防員到體育館，前往尋找失蹤運動員的下落。未料在搜救過程中，卻遇上建築物突然倒塌，令消防員受困於瓦礫堆中。在大批失聯運動員中，包括前英超球星Christian Atsu，另外一支14人的女子職業排球隊運動員，也在地震後失聯，恐遭埋在廢墟之下。

而在土耳其南部城市Malatya，一棟標榜「抗震」的豪宅在二度強震下粉碎式倒塌，揚起濃煙及粉塵，在坍塌過程中市民匆忙走避，尖叫聲連連。整個過程被拍下並在網絡流傳，驚悚畫面震懾不少網民：

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Malatya是大地震重災區之一，而坍塌大廈為「伊蘇爾公寓」（Asur Residences）。據官方網站資料顯示，伊蘇爾公寓建築材料包括鋼筋混凝土，並附有抗震基礎設施，符合最新防震規定。

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責任編輯：羅嘉欣

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