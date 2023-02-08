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【第25屆渣馬】紅菜頭汁有助長跑表現？ 研究指能增強耐力減運動肌肉痠痛感

保健美顏 09:51 2023/02/08

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

註冊營養師黃雅婷表示，研究發現，運動前兩至三小時前，即時進食350至500毫克硝酸鹽，例如一瓶70毫升濃縮紅菜頭汁；或約150毫升紅菜頭汁，能有效提升肌力、衝刺跑、高運動表現。（iStock圖片）

Ellen是位熱愛長跑的客人，最近正努力練跑，為二月參加的半馬備戰。

Ellen問︰「等了兩年，終於可以再次體會實體跑步比賽了，我不斷搜尋資料，發現紅菜頭汁竟然有助長跑表現，是真的嗎？」

「的確有硏究發現，紅菜頭含有豐富的硝酸鹽，與唾液中的細菌結合分解成亞硝酸鹽，儲存在血液、肌肉和器官內，最後轉化成一氧化氮，增加血管擴張，令氧氣輸送加快，增加肌肉血氧流量，能增強耐力和減低運動時肌肉痠痛感覺。除紅菜頭外，來自綠葉菜、水果中的硝酸鹽，都有同樣功效。不過，仍然要進行更多項的硏究，才能證實其功效。」我解釋。

Ellen再問︰「那麼，怎樣吃才能達到其功效？」

「那個研究發現，運動前兩至三小時前，即時進食350至500毫克硝酸鹽，例如一瓶70毫升濃縮紅菜頭汁；或約150毫升紅菜頭汁，能有效提升肌力、衝刺跑、高運動表現。平時或在運動的3至15日前，連續進食高硝酸鹽蔬果，例如每天吃大半包250克真空已煮熟的紅菜頭；1/4斤的紅菜頭、生菜、西芹、菠菜；半斤中國大白菜 ，能增加體內硝酸鹽儲備，但要留意要用少油快炒的烹調方法，若用大量水煮，硝酸鹽便會溶於水中流失掉。但在精英運動員和大訓練量的耐力運動員中，紅菜頭助益效果並不明顯。」我建議。

「還有沒有甚麼需要留意呢？」

「值得一提的是，若平時慣用使了消毒殺菌漱口水的話，沒法靠唾液中的細菌將硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽，便無法因此達到增強耐力的效果。而且，飲用紅菜頭汁後，尿液可能會變紅一陣子呢！全因紅菜頭中的甜菜紅素所致，但放心，這是無害的，只要多喝水便能慢慢代謝排掉！」

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）

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