【KO失眠】長期失眠難專注？ 營養師推6種超級助眠超級營養素

▲ 長期失眠難專注？ 營養師推6種超級助眠營養素

都市人壓力大，不少人更有失眠問題，令精神長期不振。要解決失眠，除了要有一張適合自己的床褥外，有營養師亦指出，不妨可以從平日飲食入手1，又分享6大超級助眠營養素，包括有色胺酸、維他命B群、維他命C、Omega-3脂肪酸、鈣質和鎂等。

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營養師劉怡里在Facebook引述世界衛生組織調查數據指全球有27%人存在睡眠問題，如睡眠質量不好及深度不夠。她於是便分享了6種助眠營養素，這些大多蘊含於日常易於接觸的乳製品、香蕉、堅果、蔬菜及鮭魚當中。

6大超級助眠營養素

色胺酸：

含有豐富的色胺酸的食物包括: 乳製品、香蕉、堅果、雞肉、牛肉、巧克力、海藻以及菠菜。色胺酸是製造人體內的自然抗抑鬱劑血清素（為一種神經傳導物質）的關鍵原物料。晚餐選雞肉料理，能幫助心情放鬆；胚芽米是優質的澱粉，可以刺激胰島素分泌，也會幫助色胺酸形成，是助眠的好朋友。

維他命B:

群富含維他命B群的食物包括有全穀類、豆類、深綠色蔬菜、木瓜、以及堅果類，維生素B6在色胺酸合成血清素的過程當中，扮演著不可或缺的角色，也是與能量代謝有關的營養物質；當人體處於壓力狀態下，甚至是熬夜，會消耗掉大量的維他命B群。

維他命C：

建議多從新鮮水果如芭樂、奇異果、柑橘類等當中攝取維他命C，因不同於蔬菜必須經過加溫烹調的過程，水果所富含的營養素較不容易有流失的問題；在神經緊繃、龐大壓力的情況下，維他命C容易被消耗掉。

Omega-3:

脂肪酸可以多攝取魚類像是鯖魚、秋刀魚、鮭魚等補充Omega-3脂肪酸， 有助於維持大腦神經傳導功能正常運作的重要營養物質，針對工作疲勞或是容易焦慮睡不好的族群，小型深海魚中的Omega-3脂肪酸可以提升睡眠品質，降低身體的發炎。

鈣鈣質 :

含量高的食物有牛奶，小魚乾、豆腐、芥藍、莧菜、小白菜、黑芝麻等，可以早晚喝一杯奶補充鈣質，尤其在晚餐後喝，可以穩定神經、放鬆血管、消除一天的疲勞。

鎂:

菠菜、南瓜子、黑巧克力、以及蕎麥含有豐富的鎂，具有鎮靜以及放鬆肌肉的作用，睡前補充能增進睡眠品質。

文章獲劉怡里營養師授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣