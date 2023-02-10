【澳門開關】澳門倫敦人偽遊英國　超豪800呎套房包下午茶雞尾酒

▲ 澳門倫敦人酒店仿照英國打造，極富英倫氣氛，晚上的「倫敦人光效匯演」值得一看。（張頌婷攝）

澳門日前終於開關，加上買一送一船飛及車票優惠，不少港人已率先過大海來個快閃遊。疫情期間開業的澳門倫敦人酒店是城中話題，自然成為入住目標之一。入住兩日一夜後，就似去了一趟英國快閃遊般，甚有驚喜。

澳門倫敦人酒店前身是金沙城中心假日酒店，經過兩年多的大改造及翻新，與同屬金沙集團的澳門威尼斯人及巴黎人，將路氹金光大道搖身一變成為「歐陸大道」，充滿濃厚的歐洲風情，重返澳門感覺完全煥然一新。

完美還原英倫氛圍

倫敦人以英國作為設計靈感，將當地標誌性地標移師至澳門，整個建築外形如西敏寺，特地營造出仿古的質感和色調，96米高的伊莉莎白塔（俗稱大笨鐘）依照實物高度忠實呈現，以及特拉法加廣場的蘭西爾獅子、1966年原版倫敦巴士及以維多利亞車站為藍本的門廊，極富心思。

走進酒店內，亦不乏大量特色打卡位。水晶金殿概念源自昔日海德公園的水晶宮，參照了倫敦克拉里奇酒店的設計，凸顯維多利亞時期建築風格。中間還有位於攝政街與皮卡迪利街交界的沙夫茨伯里紀念噴泉和安忒洛斯雕像、伊莉莎白女王一世及亨利八世的雕像等多個影相靚位。

▲ 水晶金殿約 10 層樓高、樓底高 33 米，華麗震撼，不時有特備表演觀賞。（張頌婷攝）

打卡位光影騷吸睛

商場內的商店及食肆亦改頭換面，雖然還有部分舖位仍未租出，但比起只賣名牌的商場，這兒明顯親民貼地得多，如球迷必訪的曼聯旗艦店、人氣餐廳太二酸菜魚等。商場可見唐寧街10號、有碧咸現身的倫敦探索的士、播放經典金曲的奇幻雙層巴士及含互動裝置的倫敦人奇妙小巷等裝置，值得慢慢發掘。

別錯過晚上外牆每隔一小時上演的「倫敦人光效匯演」，長400米及高40米的牆身打上色彩繽紛的燈光，配合多首經典英倫樂曲，有超過一萬盞燈打造出倫敦黑色的士、雙層巴士及皇家馬車等動感圖像，夢幻奪目。大笨鐘整點報時後，亦有一分鐘的伊莉莎白塔燈光騷，鐘面會變成動畫，可細心留意。

4款英式設計套房

酒店以奢華風定位，房價為同集團最貴。約600間豪華套房，由香港著名設計師梁志天設計集團操刀。基本房型有路易套房和維多利亞套房，分別為大床及雙床，以及更加寬敞的溫莎套房。走廊及房間充滿英式典雅玩味，如古董擺設、英國經典人物造型的雕像等。

路易套房面積達800呎，一入內為黑白配色的玄關位，有皇家紋章畫飾、頭戴皇冠的獅子雕像等格紋鏡面等裝飾。客廳設計如畫廊，放有切斯特菲爾德梳化和真皮高背扶手椅，地氈亦是充滿英國味道的格紋，配以牆上的畫作及攝影作品，充滿現代英式豪宅氣派和格調。

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面積逾1,200呎的溫莎套房亦有大床及雙床之分，更有用餐區及步入式衣帽間，可同時容納3位成人及1位兒童入住。另外亦有更高級的倫敦人御園房型，和只有14間的大衞．碧咸套房，由碧咸親自參與設計，暫時只供貴賓入住。

罕見心思細節

房內有不少獨特的細節，配備足部按摩器，還細心地附上襪子！牆上的75吋電視，大到像家庭影院，支援Airplay、Chromecast及HDMI等。睡房則採用柔和色調，床頭可控制全房燈光及窗簾，銀色電掣甚有復古味道，兼有大量USB插頭位及插蘇，貼心放置空氣清新機，營造出家居一應俱全的感覺。

浴室旁有寬敞的衣帽間及梳粧枱，獨立淋浴間有4款側噴花灑，維多利亞風格的浴缸，可邊看鏡面內的電視邊浸浴。掛毛巾的架能自動加熱，拿上手暖笠笠，更有雙人洗手盆和日式全自動暖座馬桶，兼使用英國品牌Aromatherapy Associates的沐浴產品。

▲ 倫敦探索的士是個全息影像體驗，是必影打卡位之一。（張頌婷攝）

專屬會所包餐飲

入住已包華庭英式專屬會所體驗，這個餐飲休憩區只供住客使用，由香港陳幼堅設計公司打造，設計靈感皆源自英國名人紅星及經典英倫居宅所設計，同樣打卡位處處。

早餐供應至下午1時，除自助餐食物外，還有單點菜式如龍蝦班尼迪蛋、水蟹粥及鮑魚麵等任點任食，如吃豐富的Brunch一樣。3時至5時則是下午茶時段，多款小吃及飲品都是免費供應；6時後可到神秘酒吧，享用無限指定雞尾酒及餐酒。基本上足不出戶，已可滿足一日數餐需要。

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現時官網定價高達澳門幣9,000一晚，酒店現時推出港人專享的澳門探索之旅住宿套票，包路易套房兩晚住宿、華庭全日餐飲及澳門幣300元的度假區消費券，價格為澳門幣18,856元起，預訂日期由即日起至6月30日。

澳門倫敦人酒店

地址：澳門路氹金光大道

房價：每晚澳門幣$9,428起

電話：+853 2886 6888

▲ 兩個半小時無限供應雞尾酒及各款酒類，愛好杯中身人士值回票價。（張頌婷攝）

旅遊 Info

簽證： 持香港身份證可免簽證入境

船期： 金光飛航航班提供來回香港及氹仔每天共12班航班，由9:30am至23:59pm，票價為$160起。現時有「賞你遊澳門」船票買一送一優惠，優惠期至3月31日。

記者：張頌婷