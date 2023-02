情人節不再孤單！HeyDouble戀愛顧問助你成功脫單

眾裡尋他,每個人都希望能找到合適自己的另一半,從此天天都是情人節!現今交友app流行,人人都總有一app在手,但是否常常約會,或者努力與不同對象傾談,最後都是無疾而終?想要找到伴侶,但又不知道如何是好?約會公司HeyDouble的資深顧問Silvia可以幫到你,輕鬆助你告別單身,投入戀愛世界!

提升第一印象 塑造最佳約會造型

「一個人的穿着打扮真的可以改變你自己的吸引力。」Silvia表示。所謂人要靠衣裝,佛要靠金裝,學會包裝自己,是約會道路上最大的加分項目之一。也許有些人會說「要做真實的自己」,但穿衣配搭也是其中展示真實性格和個人品味的一部分。另外,無可否認的是,在約會的時候,第一印象是最重要的,因此要成功脫單,首要塑造最合適自己的約會造型。

▲ Before and After

改變個人造型,不單是一種外在的改變,同時也是一種內在的改變。很多人不懂如何揀選合適自己的衣服、髮型或是配飾,這可能會導致自信心不足,認為自己不夠亮麗。只要改善一下平日的穿衣配搭,其實已經可以突顯優勢,因此更要同時改變自信心及氣質。Silvia分享︰「Jayden曾經以為自己對於異性沒有吸引力,在專業顧問的一系列專業『診斷』下,HeyDouble幫助他透過個人色彩診斷、身形比例及穿衣風格等深入分析,制訂個人的造型改善方案。經過一輪改變後,Jayden很高興反饋『現在走在街上都會被人搭訕』。」

嘗試改變︰http://bit.ly/3XVRPqo

內外兼備 成功率大大提昇

▲ Before and After

除了改變造型,約會當中還有一個很重要的環節,就是談吐跟整體的表現。約會最重要的就是通過了解對方,去認識也許即將成為適合你的另一半,紛紛鐘找到真命天子/女!HeyDouble團隊會針對單身人士提供適合的個人化建議,Silvia表示︰「與顧問的約會Review環節,可以幫助會員評核約會當中的一些表現,增加會員表現好的一面,改進不適合的地方。」Silvia續說,有些詞不達意的話,有時候也可能會造成一些不必要的誤會,所以約會當中也要注意自己的措辭。除此之外,專業的團隊也會提供戀愛、約會等小技巧,就像是擁有一隊專屬的戀愛「軍師」,助你增加約會成功率!

脫單在望 Heydouble為你護航

總結,約會並不是愈多愈好,而是通過自身的努力以及改變,讓每個約會變得更加有意義。若你還是單身,並沒有約會對象,HeyDouble在全港有超過10,000位高質會員,大部分都是來自各行各業的單身貴族,所有會員背景都必須經過核實,所以交友安全度完全不用擔心。同時,HeyDouble的團隊均擁有專業資格,如心理學學位、國際認證形象顧問或於業內擁有豐富經驗,即使你已有心儀的對象,也能為你在約會道路上提供專業的指導及建議!

現在體驗︰http://bit.ly/3XVRPqo

(圖片及內容由客戶提供)