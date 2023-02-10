情人節不再孤單！HeyDouble戀愛顧問助你成功脫單

眾裡尋他，每個人都希望能找到合適自己的另一半，從此天天都是情人節！現今交友app流行，人人都總有一app在手，但是否常常約會，或者努力與不同對象傾談，最後都是無疾而終？想要找到伴侶，但又不知道如何是好？約會公司HeyDouble的資深顧問Silvia可以幫到你，輕鬆助你告別單身，投入戀愛世界！

提升第一印象 塑造最佳約會造型

「一個人的穿着打扮真的可以改變你自己的吸引力。」Silvia表示。所謂人要靠衣裝，佛要靠金裝，學會包裝自己，是約會道路上最大的加分項目之一。也許有些人會說「要做真實的自己」，但穿衣配搭也是其中展示真實性格和個人品味的一部分。另外，無可否認的是，在約會的時候，第一印象是最重要的，因此要成功脫單，首要塑造最合適自己的約會造型。

▲ Before and After

改變個人造型，不單是一種外在的改變，同時也是一種內在的改變。很多人不懂如何揀選合適自己的衣服、髮型或是配飾，這可能會導致自信心不足，認為自己不夠亮麗。只要改善一下平日的穿衣配搭，其實已經可以突顯優勢，因此更要同時改變自信心及氣質。Silvia分享︰「Jayden曾經以為自己對於異性沒有吸引力，在專業顧問的一系列專業『診斷』下，HeyDouble幫助他透過個人色彩診斷、身形比例及穿衣風格等深入分析，制訂個人的造型改善方案。經過一輪改變後，Jayden很高興反饋『現在走在街上都會被人搭訕』。」

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內外兼備 成功率大大提昇

▲ Before and After

除了改變造型，約會當中還有一個很重要的環節，就是談吐跟整體的表現。約會最重要的就是通過了解對方，去認識也許即將成為適合你的另一半，紛紛鐘找到真命天子／女！HeyDouble團隊會針對單身人士提供適合的個人化建議，Silvia表示︰「與顧問的約會Review環節，可以幫助會員評核約會當中的一些表現，增加會員表現好的一面，改進不適合的地方。」Silvia續說，有些詞不達意的話，有時候也可能會造成一些不必要的誤會，所以約會當中也要注意自己的措辭。除此之外，專業的團隊也會提供戀愛、約會等小技巧，就像是擁有一隊專屬的戀愛「軍師」，助你增加約會成功率！

脫單在望 Heydouble為你護航

總結，約會並不是愈多愈好，而是通過自身的努力以及改變，讓每個約會變得更加有意義。若你還是單身，並沒有約會對象，HeyDouble在全港有超過10,000位高質會員，大部分都是來自各行各業的單身貴族，所有會員背景都必須經過核實，所以交友安全度完全不用擔心。同時，HeyDouble的團隊均擁有專業資格，如心理學學位、國際認證形象顧問或於業內擁有豐富經驗，即使你已有心儀的對象，也能為你在約會道路上提供專業的指導及建議！

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（圖片及內容由客戶提供）