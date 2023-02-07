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【47人初選案】控方指吳政亨角色重要　倡辦初選論壇 

社會 18:38 2023/02/07

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控方指組織者之一吳政亨是戴耀廷(見圖)的支持者。資料圖片

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，案件今（7日）續審。控方於開案陳詞的附件詳列針對個別被告的指控，控方指組織者之一的吳政亨，在謀劃中扮演重要角色，倡議舉辦初選論壇等；鄭達鴻則承諾進入立法會後將否決《財政預算案》。

吳政亨是初選案中唯一否認控罪的組織者，控方指吳是戴耀廷的支持者，自2016年起已協助戴的政治運動如「雷動計劃」。

控方指，吳案發時化名「李伯盧」行事，被指在謀劃中具重要角色（Key role），包括自發「三投三不投 立會初選聯署」、倡議舉辦初選論壇，以及參與設計和安排初選。吳又涉在《立場新聞》等網媒發表文章支持初選計劃，同時抨擊不願服守初選結果的政黨。

至於公民黨參選人鄭達鴻，控方引用其所屬政黨、黨魁楊岳橋在記者會上的發言舉證。楊稱若時任特首林鄭月娥不回應五大訴求，公民黨將否決政府提出的撥款申請，以致否決《財政預算案》。

鄭另於網台節目中稱共同目標是「撼動個政權」，並透露公民黨已簽署「墨落無悔聲明書」。鄭又在社交媒體拉票時，承諾進入立法會後將否決《財政預算案》，迫令特首下台，爭取五大訴求。

聆訊明(8日)續。

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記者：陳曉欣

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