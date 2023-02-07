【免費泳班】賽馬會小學生習泳計劃接受報名　夏季20堂免費班送泳衣用品

▲ 賽馬會小學生習泳計劃現正接受報名。（有關機構提供相片）

由香港賽馬會慈善信託基金起動及捐助，中國香港游泳總會（泳總）及海洋公園聯合主辦的賽馬會小學生習泳計劃，夏季課程將於5月至8月開課，現正接受2016年出生及尚未懂游泳的學童報名，2月22日截止報名。計劃將為參加學童免費提供20小時習泳課程及游泳用品，基層家庭兒童將獲優先取錄。

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賽馬會小學生習泳計劃於2016年首度推出，兩年內吸引逾1.5萬名初小學生參加並學懂基本游泳技能。第二期計劃更獲米高菲比斯慈善基金會（Michael Phelps Foundation）擔任計劃顧問，向參加計劃的本地教練分享教授游泳的經驗及心得。

基層學童獲優先取錄

今年夏季課程名額共4,000個，參加者必須為2016年出生及尚未懂游泳的初小學生，來自基層家庭的學童將獲優先取錄。計劃將於香港島、九龍及新界多區提供20小時的免費習泳課程。課程師生比例為一名教練教授最多6名學員，每位獲取錄的學員將獲免費提供一套游泳用品，包括泳衣、泳帽、泳鏡等，讓基層家庭兒童獲享平等學習游泳的機會。

▲ 參加的學童將獲免費20小時習泳課程及游泳用品。（有關機構提供相片）

中國香港游泳總會會長王敏超BBS太平紳士表示︰「過去3年的疫情，令學童減少了外出及參與運動的機會，我們希望透過賽馬會小學生習泳計劃，讓更多初小學生接觸游泳運動，特別是來自基層的學童，可以掌握基本游泳技巧和求生技能，鍛鍊健康的體魄，長遠享受游泳對身心帶來的好處，推動香港整體游泳文化發展。」

合資格學童即日起可透過網上、郵遞或親身遞交報名（詳情可瀏覽網頁）。取錄結果將於2023年3月3日在計劃網站公佈。獲取錄的學員將於4月中獲發游泳套裝，並可透過本計劃的網上報名系統報讀泳班。每位出席率達80%以上（共20堂計，即出席了16堂課或以上）的學員，將會獲得電子證書及有機會參加在海洋公園水上樂園舉辦的「習泳小勇士︰暢遊新體驗」特別水上活動。

除了提供免費游泳課程，計劃夥伴海洋公園另推出網上互動學習平台，透過有趣的小遊戲，帶出訂立目標及健康生活的訊息，歡迎初小學童登入暢玩。【點擊網址】

賽馬會小學生習泳計劃時間表︰

1. 報名

• 學員報名：2023年2月7日至2月22日（網上、郵遞或親身遞交）

• 取錄結果：2023年3月3日上午10時（於計劃網站公佈）

2. 報讀泳班（只適用於獲取錄學員）

• 學券、學生證及游泳用品（速遞）：2023年4月中或之前

• 上課日期：2023年5月1日至2023年8月31日

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責任編輯︰林綺玲