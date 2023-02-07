【食物安全】李寶椿聯合世界書院食堂疑爆食物中毒 12人食用雞肉漢堡後腹瀉嘔吐
社會 19:24 2023/02/07
12名年齡介乎17至20歲的人士，上周五（5日）在馬鞍山李寶椿聯合世界書院食堂進食雞肉漢堡後懷疑食物中毒，他們分別在用膳後約5小時30分鐘至15小時出現腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐等病徵。其中三人已求醫，無需入院，全部病人情況穩定。
衞生防護中心正調查有關個案，呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病，而在外進食時，也應注意以下要點：
- 光顧可靠及有牌照的食肆
- 避免進食生的海產
- 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔
- 進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食
- 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物
- 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物
- 不要光顧無牌食物檔
- 飲用經煮沸的水
- 不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用
- 進食前及如廁後要洗手
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責任編輯：黃小冰