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【兩地通關】小學積極籌備復辦內地交流　盼回復疫情前水平

社會 21:06 2023/02/07

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中華基督教青年會小學校長程志祥與3位老師於全面通關的首日（6日）到深圳的姊妹學校，籌備下學期即將復辦的3項交流活動。（學校提供圖片）

兩地全面通關後，有天水圍小學已立刻積極籌備復辦內地交流活動，並安排教師到深圳的姊妹學校，籌備多項交流活動，包括4月復活節假期間，率先帶領18至20名小五至小六的學生到內地參加合球聯賽，有學生出發前已表現興奮。學校亦計劃陸續恢復更多內地及海外交流活動，盼回復疫情前水平。

中華基督教青年會小學校長程志祥表示，他與3位老師於昨日（6日）全面通關的首日，經深圳灣口岸到深圳的姊妹學校月亮灣小學進行會議及參觀學校，第一時間敲定合作活動。他透露學校會於5月進行大灣區創科教育系列的氫能教學，會帶同逾25位5年級學生到月亮灣小學，分享相關知識。學生會預先接受學校提供的訓練，了解教學的難點及需注意的事項，繼而擔任「小助教」的角色，教導內地的同學及師長。

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學校亦會率先於4月的復活節假期間，帶領18至20名小五至小六的學生到杭州及上海參加國內合球聯賽，期望促進非本地球隊間的交流，屆時或會邀請家長一同參與。他亦表示大多學生未曾出外比賽，出發前已表現興奮。程校長亦指，學校會於6月時聯同合球總會及相關機構，主力邀請東南亞如台灣及上海等地的不同小學，到香港進行國際性合球聯賽活動，屆時月亮灣小學亦會帶同學生前來香港一同參與活動。

程校長表示，學校在疫情前頻繁舉辦國內及國外的交流活動，一年可達8次，他期望通關後能夠再度讓學生到不同地方進行交流活動，並遂步回復到疫情前的水平，包括復辦金門單車環島之旅及同根同心等活動。他續指，該校學生在學6年期間，平均能夠參加3至4次國內及國外的交流活動，藉此增加體驗、拓闊眼界。

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記者：梁凱婷

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