【醫療開支】政府尋求批准中大醫院順延5年還款　按原有方案還款料負現金結餘可達20億

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2021年中落成的香港中文大學醫院，曾向政府申請借貸40.3億元撥款興建，原定今年3月開始還款。立法會衞生事務委員會文件顯示，醫務衞生局擬尋求立法會財委會容許中大醫院順延5年還款，而因因順延而預計原來應收的利息，將由中大醫院於15年間提供公共醫療服務取代支付。政府表示，疫情對中大醫院構成構成極為負面影響，如不獲政府支持，將無法維持營運。

政府表示，按照合約條款，中大醫院首次還款期將於2023年3月19日屆滿，預計總額約為6億2,900萬元。文中表示，如按照原定的還款時間表，未來十年現金流預測狀況惡劣，其現金結餘由2023至2032年將維持負值，其中在2027年會達至逾負20億元的最低位。

當局提到，受疫情影響，中大醫院既無法在啟用初期積極開拓客源，發揮套餐式收費優點，也難以在病人缺席下兌現承諾，為指定數目的醫管局病人提供服務。新冠疫情對中大醫院財政，構成極為負面的影響。不過，該院於疫情間協助政府抗疫，亦承諾遵從套餐式收費等措施，為政府的私家醫院發展政策中重要一環，當局認為中大醫院應獲給予機會得以繼續營運，有需要支持度過困難時期。

文件指，醫衛局尋求立法會財委會容許中大醫院順延5年還款，至2028年3月才開始還款，分10期每年還款至2037年3月，其中因順延而預計原來應收的利息，將由中大醫院於15年間提供公共醫療服務取代支付，初步估算需要15年期間持續提供23張住院病床予公營醫療系統。若可按上述方式順延貸款安排，計及利息、稅項、折舊和攤銷，預計大約於2027年開始錄得盈利。

中大醫院回覆查詢時表示，到 2026年6月（開院5年內）的淨現金變動可達至正數，可見財務狀況穩健。但由於淨現金變動至2026年6月仍未足以向政府還款，為確保本院有足夠資金維持正常營運和繼續服務社會，因此向政府提出順延五年還款。

表 中大醫院新舊還款安排

舊還款安排 -由首次提款起計的首5年免息

- 由第六年開始，利率相等於政府把財政儲備投資在外滙基金的利息

-首次還款期將於2023年3月19日，預計約為6億2,900萬元，最後一次還款於2032年 新還款安排 -順延至2028年3月首次還款，分十期每年還款直至2037年3月

-因上述順延而預計原來應收的利息，由中大醫院於15年期間提供公共醫療服務取代支付。

資料來源︰醫務衞生局



表 中大醫院新舊還款安排下的現金結餘

舊還款安排 建議新還款安排 2023年 （首次還款） -5100萬 2023年 5.7億 2027年 -20億 2028年 （首次還款） 8.2 億 2032年（最後一次還款） -8億 2037年 （最後一次還款） 41億

資料來源︰醫務衞生局

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記者︰陳展棋