【專上教育】香港珠海學院擬2026年申請升格　正申請放寬招收內地生限制

▲ 珠海學院擬2026年申請升格。（資料圖片）

香港珠海學院擬再申請升格大學，校長陳致昨指，目前學院已滿足升格大部分要求，唯「連續兩個學年學生人數達到1500人」尚未達標，已向教育局申請放寬招收內地生上限，期望能於2026年符合條件，申請升格。

香港珠海學院校長陳致去年10月上任，首要目標之一是協助學院升格大學，他昨出席活動致辭指，希望於2026年向政府申請升格為大學。他續指，目前學院已滿足大部分升格要求，唯「連續兩個學年學生人數達到1500人」尚未達標，學院正努力突破收生瓶頸，提高師資及研究水平，力求早日獲批私立大學名銜。

為提高學生數量，陳致表示正向中聯辦教科部和香港教育局申請放寬內地生收生上限，希望能隨着兩地通關，迎合大灣區發展機遇。

翻查記錄，教育局早前已上調香港都會大學、香港樹仁大學和香港恒生大學招收內地學生的限額，由10%提升至20%，將於2023/24學年起生效，以進一步推動香港自資專上教育的多元持續發展。

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記者：陳梓蔚