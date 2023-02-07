【特首中東團】李家超到阿布扎比　工總、貿發局與阿布扎比工商總會交換合作備忘錄

▲ 李家超（中）、阿布扎比工商總會第一副主席Ali Saeed Bin Harmal Aldhaheri（右二）和香港貿易發展局主席林建岳（左二）見證香港貿易發展局與阿布扎比工商總會交換合作備忘錄。(政府新聞處圖片)

​行政長官李家超今日展開阿拉伯聯合酋長國阿布扎比的訪問行程。香港工業總會和香港貿易發展局，分別與阿布扎比工商總會交換合作備忘錄。

▲ 李家超在一個由阿布扎比工商總會主辦的商貿論壇及午餐會上致辭。(政府新聞處圖片)

李家超今日在阿拉伯聯合酋長國阿布扎比，在一個由阿布扎比工商總會主辦的商貿論壇及午餐會上致辭。他與阿布扎比工商總會第一副主席Ali Saeed Bin Harmal Aldhaheri見證，香港工業總會和香港貿易發展局，分別與阿布扎比工商總會交換合作備忘錄。工總主席查毅超和貿發局主席林建岳亦在場。

▲ 李家超（左二）與阿布扎比工商總會第一副主席Ali Saeed Bin Harmal Aldhaheri（右二）見證香港工業總會與阿布扎比工商總會交換合作備忘錄。(政府新聞處圖片)

工總在社交媒體表示，非常高興今日順利與阿布扎比工商會簽署合作備忘錄，進一步鞏固香港同阿布扎比之間的商貿聯繫。合作備忘錄旨在為工總和阿布扎比工商會提供合作框架，加深商界對兩地營商環境互相了解以及深化合作，推進兩地工業長遠發展。查毅超指，「相信今天簽署的合作備忘錄，時機極佳且對兩地商界互惠互利，對此深感興奮。企業家應把握時間，捉緊投資機會，在區內拓展業務，推動兩地的合作夥伴關係更上一層樓。」

李家超昨日完成訪問沙特阿拉伯，昨晚抵阿拉伯聯合酋長國阿布扎比。他昨日下午曾與沙特阿拉伯通訊與資訊科技大臣Abdullah Alswaha會面，就香港與沙特阿拉伯如何在創新科技領域加強合作交換意見。

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責任編輯：區綽彥