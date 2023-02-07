【搶人才】科大生2025年可望至少「四年一宿」　校方料有助「搶國際生」

▲ 明年初科大1棟新宿舍大樓落成後，學生宿位可增至逾6,000個。（梁偉榮攝）

科技大學推出多項措施吸引國際生及全球招聘頂尖教學人員，亦需要有硬件配合。科大副校長（行政）龐鼎全今日（7日）表示，1棟新學生宿舍將於明年初落成，連同舊宿舍完成翻新後，預計科大本科生在2025年可獲保證至少「四年一宿」，相信有助吸引更多國際學生來科大讀書及參與研究，以及讓大學更有效提供全人教育。

大豆「植物肉」盼打入中國火鍋市場 科大畢業生初創科研落地

龐鼎全表示，新學生宿舍可提供1,551個宿位，隨着新宿舍於明年初落成，科大合共可提供逾6,000個學生宿位。目前科大本科生至少可入住宿舍1個學期，待新宿舍落成後，每名學生便可至少參與1年的宿位生活。

科大未來計劃加速推動科研成果轉化落地，科大校友張保坤創辦的食品科技公司「益創膳（Meat the Next）」，開發以大豆蛋白取代肉類蛋質的「植物肉」。有別於坊間「扮西式腸仔」、「扮漢堡」的植物肉產品，張的公司主打「中國打邊爐」市場，例如推出適合打邊爐的午餐肉，但當中的亞硝酸鹽成分比普通午餐肉少一半，較為健康，盼做到減低碳排放，公司目前正在跟尖沙咀一間餐廳合作。

另外2名於2018年科大機械工程學畢業的男生，利用旋渦混合研究，配以醫學用泵管研發出的「智能自動調酒機」，亦成功落地，在沖調雞尾酒（cocktail）時，以機器取代人手搖杯，以及提高冷卻飲品的效能。二人透過初創公司「XOXO Beverages」，將自家發明推展到旺角1間酒吧試用，並可以遠端更新雞尾酒配方，盼在半年後擴展至10間酒吧。

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記者：馮琪雅