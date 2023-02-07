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【明日大嶼】政府周四起於7地點辦交椅洲人工島展覽　收集市民意見

社會 22:03 2023/02/07

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人工島模擬圖。（立法會文件）

土木工程拓展署周四（9日）起就交椅洲人工島的填海範圍、概括土地用途、策略性運輸基建、及可能融資選項四方面的初步建議舉行展覽，加強公眾對交椅洲人工島的了解，並收集市民的意見。

展覽舉行日期及地點：

日期 地點
2月9日至3月31日 中環展城館
2月9日至3月31日 東涌社區聯絡中心
2月10日至16日 中環街市
2月10日至16日 東涌富東廣場
2月24日至3月2日 天水圍+WOO嘉湖
3月3日至9日 屯門栢麗廣場
3月17日至23日 荃灣南豐紗廠

另外，交椅洲人工島公眾參與活動已展開，公眾可在3月31日或之前透過有關研究網頁、電郵（info@centralwaters.hk）、郵寄（香港大嶼山東涌海濱路13號 東涌社區聯絡中心）或傳真（2779 8428）提交意見。而交椅洲人工島項目的公眾參與活動資料亦已上載至研究網頁

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責任編輯：黃小冰

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