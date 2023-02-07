【明日大嶼】政府周四起於7地點辦交椅洲人工島展覽 收集市民意見
社會 22:03 2023/02/07
土木工程拓展署周四（9日）起就交椅洲人工島的填海範圍、概括土地用途、策略性運輸基建、及可能融資選項四方面的初步建議舉行展覽，加強公眾對交椅洲人工島的了解，並收集市民的意見。
展覽舉行日期及地點：
|日期
|地點
|2月9日至3月31日
|中環展城館
|2月9日至3月31日
|東涌社區聯絡中心
|2月10日至16日
|中環街市
|2月10日至16日
|東涌富東廣場
|2月24日至3月2日
|天水圍+WOO嘉湖
|3月3日至9日
|屯門栢麗廣場
|3月17日至23日
|荃灣南豐紗廠
另外，交椅洲人工島公眾參與活動已展開，公眾可在3月31日或之前透過有關研究網頁、電郵（info@centralwaters.hk）、郵寄（香港大嶼山東涌海濱路13號 東涌社區聯絡中心）或傳真（2779 8428）提交意見。而交椅洲人工島項目的公眾參與活動資料亦已上載至研究網頁。
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責任編輯：黃小冰