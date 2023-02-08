【給十九歲的我】監製黃慧發聲明澄清拍李慧詩過程　指出事件關鍵人物以正視聽

▲ 《給十九歲的我》主角之一馬燕茹。

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》自上映後鬧至滿城風雨，其中一位受訪女生阿聆向媒體發萬字文控訴指，母校英華女學校及導演張婉婷未有理會學生意願，將《給十九歲的我》以作公開放映。

本地著名運動員李慧詩又發長文指自己「被通知」成為紀錄片一部分，感到相當憤怒，當時更指自己不會看，亦不鼓勵大家看。

事件經連日發酵後，電影已經暫停放映，昨日（2月7日）中國香港單車總會更劃清界線，表示會中沒有「名譽董事」協助採訪事宜，亦沒有派任何人員在場協助。

【給十九歲的我】張婉婷未有按正常途徑採訪李慧詩 體記協表示遺憾

《給十九歲的我》監製黃慧發聲明澄清

今日（2月8日）凌晨，《給十九歲的我》監製黃慧發出聲明，當中指出2016年到日本伊豆拍攝行程，是由校方事前直接向日本主辦當局申請而獲得許可人場攝錄。

至於一直所說的「名譽董事」，信中道出是香港單車聯會（現改名為香港單車總會）前名譽秘書長陳仲雨先生，更指有向對方表明身份是來自「英華女校紀錄片的攝製隊」，主要是拍攝青年隊員馬燕茹的比賽片段，亦希望採訪李慧詩小姐，讓妣談談自己參加青少年錦標寶的經驗。

聲明如下：

致香港體育記者協會： 《給19 歲的我〉攝影隊，於2016 年到日本伊豆拍攝片中主角之一馬燕茹參加青年單車錦標賽的過程，經由校方事前直接向日本主辦當局申請並獲得許可人場攝錄，到埗後更獲大會發出 Press Pass 和特許背心以能進人 Press Area 和 Infield 拍攝。 據攝影隊透露，當日採訪李慧詩小姐，是透過當時香港隊領隊，香港單車聯會（現改名為香港單車總會）前名譽秘書長陳仲雨先生，邀請李小姐接受訪問。當時攝影隊向陳先生清楚指出，我們是英華女校紀錄片的攝製隊，當日是要拍攝青年隊員馬燕茹的比賽片段，亦希望採訪李慧詩小姐，讓她談談自己參加青少年錦標寶的經驗，特別是在學業及運動之間如何取得平衡，藉此鼓勵及啟發馬燕茹等。李小姐的訪問，是在陳先生的安排下，在她比賽完畢後進行。



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至於在聲明中提及陳仲雨，曾為任港隊單車隊領隊，在2016年帶港隊出戰里約奧運。

可是，陳仲雨於2018年10月逝世，當時李慧詩有發文悼念。

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