【土耳其地震】土耳其地震逾7800人亡　爸爸哀坐廢墟緊握15歲逝世女兒手不放

▲ 土耳其地震中，一名爸爸哀坐廢墟，緊握15歲逝世女兒的手不放。

土耳其南部周一（6日）發生7.8級大地震，災情慘重，土耳其及敘利亞兩國累計死亡人數已逾7,800人，超過千幢建築物倒塌。下雪增加救援人員在廢墟搜索生還者的難度，世界衛生組織（WHO）憂慮死亡人數或會突破兩萬。災場情況持續曝光，其中一名爸爸哀坐廢墟，緊握15歲逝世女兒的手不放，照片令人心酸。

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爸爸緊握亡女的手

綜合外媒報道，這張令人痛心的照片是在土耳其地震重災區卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）拍攝的，救援人員正在因地震倒塌的住宅廢墟中撿拾物品。照片中的爸爸Mesut Hancer身穿帶有反光條紋的橙色外套，握著他死去的15歲女兒Irmak之手。從照片可見，Irmak死前在床上，她的身軀被瓦礫壓住，僅露出一隻慘白的手。

Mesut Hancer神情哀傷，一直默默地握住亡女的手，在一片頹坦敗瓦中顯得非常突出。照片瞬間傳遍國際，不少人都被這個畫面觸動，一張照片足以描繪父親喪女之痛。

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7歲女童瓦礫下保護弟弟

另一邊廂，社交平台傳出一張照片，一名7歲女童與年幼弟弟在地震中被困瓦礫下，女童以手保護弟弟的頭部，避免他受傷，她以這種姿勢被困在瓦礫下長達17小時。黎巴嫩常駐聯合國代表Mohamad Safa在Twitter分享了這張照片，令小姊弟的故事為人關注。

他指現在小姊弟已經安全脫險了，他希望將正能量發放，而不是等到如果女童死了，才被人分享她的消息。網民大讚女童勇敢，面對如此巨大災難仍能展示淡定的笑容，而且沒有慌張起來，更不忘身為家姐要保護弟弟的責任。

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責任編輯︰王明芳