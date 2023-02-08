【抗老偏方】網傳精液可養顏抗衰老　醫生解構精液成分揭食用風險

▲ 女性吞精可保青春? 醫生解構精液食分揭當中風險。

自古以來有不少養顏偏方聲稱可保青春，其中一種便是女生食用精液可養顏抗衰老！有泌尿科醫生指，有關方法對抗衰老恐幫助不大，因精液大部份只是水分，而且偏鹼性；食用精液亦有感染傳染病風險。

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台灣泌尿科醫生程威銘，日前於YouTube兩性頻道「可樂研究社」中拆解「吞精養顏」偏方時指，精液裡最多的成分是水分，約1%是精蟲，其餘成分則是蛋白質、胺基酸和果糖等。換句話說，當中的成分幾乎並沒有可以防紫外線及抗氧化的成分。

他直言，精液屬於鹼性，陰道是酸性，吃精液不見得對養顏美容有太大用處。他解釋指首先男生一日內可射出精液量少，即使有效亦不可能吞服1至2次便可見成效。此外，精液成份偏鹼性，味道相信「有點難吃」；而社會現時男女交友圈子廣泛，儘管吃精液染性病的風險不高，但絕對不建議。總括而言，他認為女性吃精液的偏方只是滿足男人的虛榮心或征服欲而已。

問及究竟如何可以抗衰老，程威銘表示防曬是相當重要的。他指紫外線和空氣污染等因素，會讓皮膚老化，所以個人防曬和清潔很重要；另外放任飲食亦會增加體內外老化速度，反而適度的挨餓身體較不易衰老，平日亦要多吃抗氧化的食物。

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責任編輯：羅嘉欣