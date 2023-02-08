【AA制】相差15歲女友堅持AA制意外揭一腳踏9船　33歲男感動變震怒：直接分手

▲ 33歲男意外揭18歲女友一腳踏9船。

雖說愛情無分年齡，但年紀相差太遠，年長一方或許會感到不安。有33歲台男與18歲女友拍拖，女友讀頂尖大學，家境不錯，出街一直堅持AA制，反令台男感到自卑，擔心對方只是玩玩而已。沒想到事件被台灣媒體報道後，意外揭發女方原來未跟前男友分手，甚至一腳踏多船，男友年齡層從19至40歲都有，令台男感到震驚。

這名33歲台男在網上討論區「Dcard」發文，他表示，早前在朋友聚會中認識了一名18歲女生，該女生是事主大學同學的女友，那時女生想問關於資訊工程行業的出路問題，於是雙方交換了聯絡。由於事主工作的公司是行內的翹楚，所以大家都覺得女生向他請教是正常。

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最初兩人聊天內容都跟未來出路有關，後來卻漸漸聊興趣、生活、心事，愈來愈曖昧，其後女生指已跟事主的大學同學分手，於是兩人就開始拍拖。

本來事主認為女友是學生，出街拍拖支出由他付都沒關係，但從第一次約會開始，女方就堅持要AA制，因為她覺得男生不用幫女生出錢。事主雖覺得女友很好、超稀有，但同時亦感覺怪怪。

他指出，自己只是野雞大學出身，女友卻讀頂尖大學，而且長相可愛、多才多藝，家境也不錯，事主亦擔心對方會像對其大學同學一樣，隨意就分手，

這樣我真的好自卑，也一直自我懷疑她為甚麼要選擇跟自己差那麼多的叔叔，是不是她只想玩玩而已。

不少網民均認為，事主太過杞人憂天，紛紛勸喻他珍惜女友，更直言「女生不付錢=台女；女生付錢＝我好自卑她會唔會只是玩玩」，有人亦表示，女生堅持AA制只是不想欠人情和真心對待這段感情，「如果要利用你就都讓你出錢就好了，再來就是她的家教也很好，懂得不依靠男人要靠自己」。

不過，後來事主更新，原來事件被台灣媒體報道後，被他的大學同學、即女友「前男友」看到，結果同學竟說根本沒跟女友分手，令事主十分震驚。其後，事主偷看女友手機，打開通訊軟件，發現他的暱稱是「男友3（33歲）」，而女友共有6名男友，年齡層從19至40歲，更誇張是還有女友1至3，令事主嬲爆，

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責任編輯︰王明芳