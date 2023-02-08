【倫常慘案】乙明邨9旬翁斬傷妻後墮樓亡　妻子頭部手部受傷清醒送院

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沙田乙明邨明信樓今日凌晨發生倫常案，一名90歲陶姓老翁用刀斬傷75歲妻子後墮樓死亡，妻子則頭部及手部受傷清醒送往威爾斯親王醫院治理。

75歲杜姓婦人今日凌晨5時許報案，指遭丈夫用菜刀斬傷，且丈夫墮樓。救護員接報到場後，發現婦人頭部及手部受傷，血流批面，但仍然清醒，替其包紮後威爾斯親王醫院治理。同時也在大廈對開尋獲男事主，其昏迷送院後證實死亡。警方正在現場調查。

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記者：黃小冰