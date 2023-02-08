【死性不改】張致恆被爆背妻出軌兼偷食　老婆雯雯：我已經有我嘅路行

▲ 張致恆（Steven）被爆出軌兼欠債。

藝人張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）自2019年奉子成婚後，現時育有3子，並多次鬧出婚變。 在今年1月9日，雯雯再大鬧Steven：「做人窮唔緊要，但如果做人唔爭氣，樣樣嘢都仲要懶，咁就係廢。」

Steven似乎「死性不改」，被爆背妻出軌兼負債累累，雯雯在昨日（2月7日）在IG限時動態內發布黑底白字的長文，更指自己是沒有錢的！

【張致恒婚變】被懷疑借離婚以便申請公屋 雯雯發文回應網民質疑

▲ 雯雯發長文作回應！（IG截圖）

雯雯：好抱歉 我都冇錢

雯雯在IG限時動態中提到自己被訊息轟炸，索性一次過回覆有關內容：

只會講一次，亦不會私下回覆所有，所以唔需要不段（斷）轟炸我 1. 如果，你搵我係想講我老公，曾經問你借錢，而又未還錢嘅，好抱歉，我都冇錢。 2. 如果你搵我係想講我老公，佢係一個咩人，人格係點、有咩缺點，我諗我同佢認識左（咗）10幾年，結左（咗）婚1年，都應該夠了解。 3. 如果你揾我係想講，同過我老公有野（嘢）又或者佢出軌，我諗我只可以答你，就算係事實，其實對我都冇乜影響，我相信目前嘅我唔會因為呢啲咁嘅嘢，而影響到我嘅生活，又或者情緒。 再講，我選擇得同一個公眾人物结婚，我諗好難勉（免）有好多個唔同嘅你哋出現搵我。 最後，如果你哋任何一個，想公開曝光一切，你哋即管可以做，不會影響到我， 不過你哋公開，佢冇工作，一樣不會有錢比你地（哋）。 你哋話希望將所有嘅事實放喺我心裏面，其實冇咁嘅必要，我選擇得而家嘅路我就要自己去承受。 結論，如果你哋嘅目的係想我地（哋）離婚，我諗我可以同你講，我已經有我嘅路行，若果我真係要離婚 ，我諗我可以有好多原因，但係一定唔會係因為一個又一個嘅你地（哋）嘅故事。

最新影片推介：193+Alina專訪

經歷不少風波

Steven於2019年7月突然宣布與女粉絲雯雯結婚，並在同年9月誕下大仔，當時張致恒被爆「一腳踏五船」，形象瞬間插水。

而且二人婚後是非不斷，在2021年3月，Steven曾被𡃁模Naomi欠債不還，卻有錢搬大屋、請工人、養狗及買新電器。直至大仔天寶考幼稚園，Steven在IG大鬧遭幼稚園校長歧視，二人整個婚姻絕對經歷不少風波。

雯雯又曾在IG甫出與三名兒子的合照，並承諾會努力給他們有好生活，希望他們成長不會多一個遺憾：「今日開始承諾自己，努力給你們生活，盡我能力做比一個母親更多的給你們。我不能給你們完整家庭，但至少我們試過，總算有呢個回憶存在。往後我一定會好好學習照顧好你們，令你們的成長不會再多一個遺憾。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R