【隱形殺手】21歲青年入大學前睡夢中猝死　驗屍揭有心臟腫大跡象

▲ 21歲青年入大學前睡夢中猝死，驗屍揭有心臟腫大跡象。

心臟病是全球第一殺手，澳洲一名21歲青年平時身體健康，但在入讀大學前夕卻突然在睡夢中猝死，驗屍才發現其心臟腫大，恐怕是因未被發現的心臟病致死。

最新影片：

綜合外媒報道，事發在今年1月11日，澳洲昆士蘭21歲青年Rickson‘Ricko’Williams在家中睡床上猝死，而當時距離他22歲的生日僅剩6天，Williams的死訊令家人震驚心痛不已。

醫生其後為死者進行檢查，發現他表面上看似很健康，實際上卻有心臟腫大的跡象，患有心臟病而不自知，正進一步確切其死因。Rickson的媽媽指出，兒子生前剛剛申請攻讀音樂學士學位，正準備享受大學生活，而其家人已為死者在眾籌平台「GoFundMe」，籌募治喪費。

隱性心臟病可致睡夢中猝死

養和醫院心臟科專科醫生陳良貴曾撰文表示，隱性心臟病患者平日並無明顯徵狀，病徵可突然發生及來得嚴重，甚至可以在運動、駕駛、睡夢中毫無預警下猝死，令人措手不及。

隱性心臟病有不同種類，包括先天的結構性心臟病，例如心瓣膜嚴重狹窄、心臟肌肉肥厚、先天性心跳心律不整，例如長QT綜合症（Long QT Syndrome）、布加達綜合症（Brugada Syndrome)等。後天的心血管問題、三高包括高膽固醇（血脂）、高血壓、高血糖、吸煙習慣等，均會增加出現血管狹窄的機會。

隱性心臟病高危因素：

家族成員有相關心臟病病史，尤其家人60歲前已有心臟血管狹窄或心臟病問題；

吸煙；

體重過重；

三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）；

睡眠窒息症等。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣