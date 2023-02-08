【香港小姐2022】陳瑞菱複式豪宅曝光 　簡約設計有大花園泳池超豪華

▲ Reina間屋好靚。

應屆香港小姐不時相約聚會，感情甚好，真的相當難得！

友誼小姐邢慧敏日前在社交網分享多張與佳麗們相聚的照片，相中所見林鈺洧﹑徐麟﹑陳銘鳳等人亦有出席，原來她們去了陳瑞菱（Reina）的複式豪宅聚會，大家齊齊開心暢談歡敍，邢慧敏留言：「謝謝Reina和 Auntie 的招待，好吃的雞煲和 BBQ。這個椰子水品牌也是他們家的喔，超好喝！椰奶味道香！眨眼時光過得好快，香港小姐2023即將又來了，但我們永遠都『香港小姐 2022』，願我們友誼長存 。」

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Reina豪宅曝光

除了看到Reina的宅內有個寬敞大廳，設計簡約以白色為主，還有一個大花園，當中擺有長形餐檯，可打邊爐和烤肉同時進行亦不成問題，而且牆上還有一個籃球架，真的令人「葡萄」。

Reina去年9月曾分享一輯泳衣照，見她輕靠池邊，又站在池中大擺甫士，當時不少網民已指其家中的私人泳池甚有氣派。

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高學歷 家境好 曾經歷大手術

Reina於倫敦經濟學院管理學碩士一級榮譽畢業的高學歷，加上家境不錯，其母Karen在香港擁有約20間的美容中心，位於尖沙咀佔地逾6000呎的醫美旗艦店早前開張，Reina更擔任品牌的代言人，在官方網頁做模特兒。

雖然Reina在社交平台不時甫出正能量的帖文，原來她曾經歷過一場大手術，在英國留學期間，發現體內長有一個21厘米長的巨型脂肪腫瘤，為了進行切除手術她返港就醫，幸好腫瘤屬良性，切除後除了留有疤痕並無大礙，不過就令她的胸伸延至腹部的位置，有一條長逾一呎的疤痕。

即使疤痕依在，惟Reina指因為這次的手術，令她學會勇敢面對和感恩一切。

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