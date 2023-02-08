【貪玩惹禍】14歲少年高爾夫球塞肛無法取出　醫生終靠1招解決

▲ 14歲少年高爾夫球塞肛，醫生用盡6大招數仍取不出，最終靠1招解決。

澳洲一名14歲少年近日將一顆高爾夫球從肛門塞入體內，卻卡在深處無法取出，最終惟向母親告知並前往急診求助。醫生終靠1招取出。

綜合外媒報道，少年到醫院求診時，醫生們一度束手無策，他們先後嘗試了吸盤、醫用網、環形圈套器、四爪抓取器、回收袋和球囊導管這6種方法，足足耗了2個多小時，但異物依然頑強地卡在原處。

最新影片推介：

根據X光照，男孩的乙狀結腸（sigmoid colon），也就是大腸和直腸連接處出現白色異物，看起來很像雞蛋，實際上卻是一顆完整的高爾夫球。他坦言沒有任何不適，但無法透過排便自行移除，因此感到非常驚慌，只好鼓起勇氣告訴母親，遂被緊急帶往醫院就診。

由於家屬希望不要再採取物理移除方式，如剖腹手術等，但醫生們嘗試各種「激進的」干預手段後高爾夫球仍無法取出，最終只好開立1公升的瀉藥， 3小時後高爾夫球成功排出，男孩的臨床表現保持良好，腸道和肛門沒有受到損傷，同一天就辦理出院，但同時也被嚴厲警告，未來不要再往直腸亂塞東西。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

而最終靠着超大量瀉藥才解決困境，醫生們也把這宗特殊案例發表於《外科病例報告》。他們建議，對於未來肛門內有異物的患者，如果患者沒有腸道功能障礙，可以考慮使用瀉藥；由於高爾夫球的特性，包括尺寸、球形、不可壓縮性，以及表面有凹坑的存在，都阻礙了形成吸力的密封環境，若試圖從結腸取出，便會構成技術性挑戰，所以奉勸民眾千萬勿模仿犯險。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣