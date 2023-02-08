【星光熠熠】英皇老闆楊受成淺水灣別墅開團年派對　驚人大花園設live band演奏勁熱鬧

▲ 英皇老闆楊受成在淺水灣別墅舉行百人團年派對。

英皇集團老闆楊受成出名寵員工，早前為慶祝張敬軒入行20周年，兼且打破個人演唱會場數紀錄，加開3場紅館個唱共開18場，送上附有其名字的絕版鑽石手錶，據拍賣行人士透露，指該款式早已停產，估計炒賣價逾200萬以上。

楊受成不但對員工出手闊綽，還不時聚會聯誼，早前邀請了過百名員工在其淺水灣別墅開派對狂歡。

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星光熠熠

在剛過去的年三十晚（1月21日），作為老闆的楊受成為與員工團年，邀請了旗下過百名藝人及工作人員到其淺水灣豪華別墅開派對一同慶祝。

當中包括天后容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、張敬軒、關智斌、惠英紅、方中信、陳家樂、周家怡、許靖韻、沈震軒、溫碧霞、彭秀慧等均有出席，場面星光熠熠。

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擔任英皇娛樂演唱會部總監的馮貽柏（Alex Fung），在社交平台分享了當晚派對的相片，將楊受成的超豪華別墅意外曝光。

當中的驚人大花園可謂貧窮限制了想像，目測面積大到容納過百人都絕對綽綽有餘。而派對現場更設有live band演奏，相當有儀式感，未知一眾歌手可有歌癮大發唱番幾首呢？

從大合照中見到，陳家樂攜同「準陳太」連詩雅一起出席，即使連詩雅並非英皇藝人，楊受成依然大方邀請員工的另一半，這位廿四孝老闆果然愛屋及烏！

▲ （Instagram圖片）

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