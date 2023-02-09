【BB展2023】荷花BB展場內免費著數禮品+超大兒童放電區+最抵孕婦嬰兒用品

▲ 每年的BB展都人山人海。

每年爸媽掃貨必到的BB展又嚟啦！由荷花集團主辦的大型BB展 -「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」於2月17- 19日一連3日於香港會議展覽中心Hall 1隆重舉行。集合超過400個攤位，場內齊集熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，優惠更低至三折，為家長提供全面的購物集中地。場內更備有順豐送貨服務，爸媽們可以無後顧之憂盡情購物 。

今年BB展不單止大人盡興，小朋友都可以盡情玩。特設「JUMP JUMP 歷奇放電區」近5,000 呎超大兒童放電區，可以玩齊6大check points，包括「太空探險區」、「朱古力熊仔幻想區」、「馬戲團世界」、「越野障礙賽」、「木粒寶藏池」及「電動碰碰車及電動飄移車場」，小朋友可以盡情放電、盡情JUMP！當中設施有小朋友至like的充氣彈彈床、充氣滑梯、電動碰碰車場、飄移車場及木粒寶藏池。2月1-5日優先購買放電區入場券更可享9折，購票網址: https://bit.ly/3kLFHcG

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大會亦推出各位孕媽媽專享禮遇，孕媽媽只要由即日至2月11日 ，於網站登記資料及上載懷孕證明，首1,000名登記的孕媽媽即獲得BB展免費門票，而第1,001 名登記就可獲得精美禮品一份。登記網址: https://bit.ly/3DklCk3

為了提供多元化的育兒資訊，荷花舉辦「一人一B實習課」，邀請專家以一人一道具BB，家長可即場邊學邊做，掌握育兒技巧及應用。無論餵奶、掃風、沖涼、著衫，定係BB哭鬧、唔肯瞓，到發生意外處理同急救CPR，都以深入淺出嘅方式，讓家長可提前實習，即場解答湊B的疑問。參加網址：https://bit.ly/3XRpaT4

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BB 展最吸引的地方，除了又齊又抵的產品外，當然不少得場內大量免費著數禮品，而大會更設「博覽入場獎賞」及「消費大獎賞」！同時不少參展商亦加送豐富贈品，立即參閱以下必Check著數。

1. 博覽「入場獎賞」- 憑門票即可換領！

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到P13攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：CENTRALIN自動泡沫洗手機+威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝蘆薈 或 PIGEON 桃葉水潤泡泡沐浴乳450毫升 或其他豐富禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

換領攤位：P13

2. 博覽「消費大獎賞」- 掃完貨記得不可錯過！

參觀人士只須於荷花BB展現場同一天內累積消費滿$1,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A11/P14攤位)，即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。獎品包括：BOMBOL POP-UP™ 隨變嬰幼兒餐椅、BOMBOL BAMBOO 3DKNIT™ 嬰幼兒搖椅、LOOOOK - AutoOne 閃速收車舒適小巧嬰兒手推車、HIZERO仿生四合一潔地機、CARAZ S4 STAR 加厚摺摺地墊、SILIPOT鉑金矽膠幼兒餐具禮品套裝、ANURI STAR寶寶屋、Grahams Natural嬰兒護臀霜、HAKUBI WHITE C 180T 美白丸等，先到先得，送完即止。

換領時間：上午10時至晚上7時

換領攤位：P16

消費總值

限量獎品價值

$1,000 – $5,000

HK$100起

$5,001 – $15,000

HK$200起

$15,001 - $30,000

HK$500起

$30,001以上

每日限量特別大獎

3. 美贊臣媽媽會入會禮遇 – 超可愛護頭小兔枕

只要持有效懷孕證明或寶寶出生證明，及即場加入「美贊臣會」的新會員，即可獲得豐富禮品，禮品當中首推造型超可愛的美贊臣護頭小兔枕，小朋友自己揹著玩就不怕跌親頭仔！禮品還包括滴露無添加親膚沐浴露(活萃柑橘甜橙香)一件，舒特膚嬰兒潔膚及洗髮露及潤膚乳液體驗套裝一套，以及滴露殺菌濕紙巾等！ 禮品受條款及細則約束

換領攤位：A02



4. 美素佳兒新會員禮遇 - 過萬元禮品最重本 得意3D牛牛袋、貨裝媽媽奶粉

於2月19日或之前，登記成為FRISO® CLUB新會員，現場即有機會獲贈「BB展限定新會員多重禮遇賞」，總值高達$10,500！ 包括：

​1. 限量精品3選1（立體牛牛兩用袋、可愛牛牛萬用毯或多功能牛牛BB車掛袋）

2. FRISO® MUM 900克乙罐（只限孕媽媽）（共3,000份）

3. 贊助禮品包 （共2,000份）

4. Kidzzmo媽媽人氣百寶袋乙個（共4,000個）

5. 香港心母乳顧問及疫苗中心禮品及兒童疫苗現金券乙份 (共2,000名)

6.「迪士尼美語世界」感統認知訓練玩具乙份及「迪士尼美語世界」體驗版 (共2,000份)

詳情請參閱：https://bit.ly/3vBE8Ae

換領攤位：A07

5.「雀巢防敏媽媽會」迎新禮品 – 長袖口水肩 餵食最方便

只要網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」及「荷花親子網」會員並完成「敏感風險測試」評估，親臨攤位即可帶走: 雀巢「精美長袖口水肩」、雀巢®NESTLÉ® MOM & me購物袋及神秘禮品。實用的長袖口水肩最啱為食BB，媽媽餵食時可更完整保護BB衣物不弄髒，容易清潔，方便隨身攜帶。孕媽咪或寶寶未滿7個月的媽咪更有機會與註冊營養師進行1對1免費防敏營養諮詢！禮品及諮詢名額有限，額滿即止

換領攤位：A04

6.「雅培媽媽會」會員禮遇 - 型格實用牛仔布熊仔手推車掛袋

即場登記成為雅培媽媽會會員，即可尊享雅培獨家特大熊仔購物袋，每日首300位即場登記新會員，更有機會獲得雅培熊仔手推車掛袋，掛袋可掛在BB車上或單獨使用，內設多個間隔，收納更方便。袋後設有網袋，方便媽咪尋找BB物品。掛袋款式時尚，特別用上牛仔布料，容易配襯，任何時候都適合使用。 數量有限，額滿即止！

換領攤位：A06

7. HiPP 喜寶有機禮物包 - 最啱為食BB

只要2月2至14日期間完成網上預先登記，即可於攤位換領限量有機禮物包： 包括HiPP精美環保袋1個、有機米糊純米體驗裝1包、奶瓶感溫條1張及HiPP電子優惠券1份。預先登記可額外獲贈米糊或指定產品1件。 詳情：http://bit.ly/3QP4N6v

換領攤位：A08

8. 荷花網粉絲禮遇 – 一個攤位換領4重禮品 送Elevit DHA、Huggies尿片濕紙巾夠實用！

憑博覽購物優惠券及Like & Follow荷花親子網Facebook 及IG，即可獲贈，

第1重：豐富禮品包：護膚用品、健康食品、消毒用品、家庭用品、濕紙巾、口罩等。每日禮品隨機發送。

第2重：憑Elevit優惠券可額外換領DHA體驗裝

第3重: 憑Daioni Organic Milk優惠券即可免費換領Daioni有機牛奶一盒(200 ml)。

第4重: 加入Huggies BB會成為新會員，即送Natural系列紙尿片/ 學習褲試用裝及嬰兒濕紙巾！

每日禮品數量有限，送完即止。

換領攤位：P09-12

9. Green Beginnings®會員 – 精美嬰兒抱巾

登記Green Beginnings®會員及憑購物優惠券，即送嬰兒抱巾(每日限量30張)。而孕媽媽即場登記成為會員，首100名孕媽媽即可獲贈120cm x 120cm的嬰兒抱巾 (價值$199），抱巾100%棉雙層紗布製成，邊身獨特設計，一巾多用，易乾易用。

換領攤位：B06-07

10. 荷花出版 x 順豐速運 – 全場免費送貨

只要於A01或P14荷花出版攤位購物滿$300，即可獲即日免費送貨到家換領券*，逛盡全場後便可把戰利品送到ZA16順豐速運送貨。每日限量名額50個，先到先得，送完即止。(*5kg 免費送貨 )

換領攤位：A01或P14荷花出版

11. we-GENKI – 保護BB抗菌消毒液

憑購物優惠券到攤位，即送抗菌消毒液幼兒配方350ml 一支 (價值$88)，只限每日首50名，數量有限，送完即止。

換領攤位：L16

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