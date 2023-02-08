【土耳其地震】土耳其地震逾7900人死　中國女球員李佳悅報平安

▲ 土耳其地震逾7900人死，中國女球員李佳悅報平安。

土耳其周一（6日）發生7.8級地震，造成土耳其、敘利亞兩國死亡人數超過7,900人，數千座建築物亦轉眼間化為沙石。而正身在土耳其的中國球員李佳悅，事後猶有餘悸表示，地震時自己正在睡夢中，因為被大力搖動的房子震醒，才慌忙與其他隊友逃出來，並慨嘆「第一次感覺離死亡這麼近」。

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李佳悅於6日下午2時於微博上載短片向一眾球迷報平安。片中，她向著鏡頭前道:「給大家報個平安，剛剛土耳其發生了7.8級大地震，我們在阿達納踢客場比賽，離震中非常非常近。早上4點多（當地時間），我在睡夢中被房子快要倒下去的震感震醒，然後和全隊一起逃了出來，因為離震區很近，這裡情況是比較嚴重，很多隊友都被嚇哭了，雖然我沒有哭，但是我第一次感覺死亡離自己這麼近，感覺還是很害怕。」但她其後亦表示雖然情況很可怕，但自己是堅強女子，叫大家無需為她擔心。

李佳悅其後又發另一段短片指，自己於逃難過程中，又禍不單行，遇上餘震及暴風雪，雖曾感崩潰，但指自己會不斷為自己加油打氣，「加油吧，不知道接下來會怎樣，但希望大家能平平安安的。」相隔地震的12小時後，李佳悅再報平安指自己與隊友們已抵達土耳其首都伊斯坦堡，不少球迷紛頓時放下心頭大石，並留言鼓勵。

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從小活在福地的香港人確實較少機會遇上地震，萬一在旅遊期間遇上地震該怎麼辦？TOPick從日本神奈川大學《大地震應對手冊》中精選了4個地震求生法則，一旦在外地不幸遇上地震時記得留意了！

地震求生4大法則

逃生時必備隨身物件 : 遇上地震時應先保持冷靜，帶齊以下跟身物品逃離現場，物件包括：現金、身份證明文件、手機及充電器；如情況許可，亦可帶備更加多物品，包括：手電筒、毛巾／包紮繃帶、鋁膜保溫毯、雨具、油性箱頭筆及保溫毯。

遠離易毀或有物件墜落地方 : 發生大地震時物件會劇烈搖晃，如處於室內的話，應遠離窗戶、​​棚架、玻璃等易碎或裡面的物品容易脫落的家具。另外，為了防止受到墜落物的傷害，災民應躲在桌子底下或用書包遮住頭部等，保護頭部和手腳。如果在不會有墜落物的地方，應坐在原地不要亂動。如身在戶外，應遠離圍牆、電線桿、自動售貨機等，同時注意墜落物，盡可能地轉移到空曠的公園或廣場。

留在安全地方暫避 : 地震平息後，不少人可能會心急回到住所收拾細軟。然而大家可能沒有想過災區仍受到餘震的威脅，或有發生火災的危險。故大家在還沒有收到電台或電視台所發佈的官方資訊前切勿輕舉妄動。另外，為了方便逃離火災等次生災害，處於室內的人龐打開房門以保證出口暢通無阻。

勿單獨行動 : 震後人們多擠在密集的避難場所，為提防有人「趁火打劫」，故日落避免單獨行動。夜間出外時多找親朋同行，多一個人便能夠互相照應。

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責任編輯：羅嘉欣