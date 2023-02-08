【男人最痛】30歲以上男士常脫髮　研究揭與含糖飲料有關

▲ 30歲以上男士面臨脫髮危機，研究揭與飲用含糖飲料有關。

髮型最為影響外觀，必須要好好護理頭髮。有不少男士步入中年便會面對脫髮問題的困擾，根據《Nutrients》最新的研究指出30歲以上的男士有「男性型脫髮」（Male Pattern Hair Loss）問題可能是與含糖飲料有關。

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本年1月，《Nutrients》發表了一則〈含糖飲料與年輕男性脫髮之間的關聯〉研究報告，研究團隊由2022年1月至2022年4月起於中國的31個省內招募了1028名18-45歲的男性進行研究，目的在於減低年輕人購買含糖飲料的意欲，從而將含糖飲料帶來的健康影響減至最低。

研究團隊指「男性型脫髮」已是全球公共衛生問題，而且在中國患者的比率已由2010的21.3%上升至2021年的27.5%，十年之間上升6.2%。而研究中的含糖飲料包括：梳打水、可樂、有糖果汁、運動飲料、能量飲料、全脂奶，以及加糖的奶茶或咖啡。

研究團隊分晰了參與者的頭髮狀況、飲食習慣、生活方式、心理狀態以及含糖飲料攝取量後發現當中有57.6%參與者亦出現「男性型脫髮」。

經團隊深入分晰後發現，「男性型脫髮」的患者平日更偏愛吃一些高糖分以及油炸的食品，而且更比較少進食蔬菜。團隊續指，這群患者平均每星期也會飲用4.3公升的含糖飲料，若以一罐330毫升的可樂換算即這群受訪者每週會喝下約13罐可樂。相反未有脫髮者則每星期約只喝2.5公升含糖飲料，即8罐可樂。

研究團隊總結報告指，含糖飲料加大的男性患上「男性型脫髮」的可能，而且若有以下習慣或背景又年過30的男士理應更加小心，減低患上「男性型脫髮」的可能：

年齡增長

有吸煙習慣或曾吸煙

多喝含糖飲料

運動量較少

睡眠時間較短

曾患有創傷後壓力症侯群（PTSD）

家中曾有「男性型脫髮」史

頭髮曾進行漂、染，燙等

註冊中醫師彭子芯曾接受TOPick訪問指，在中醫角度而言頭髮與腎臟及腸胃有莫大的關係。故一旦有腎虛問題或腸胃功能欠佳者則會令加劇脫髮問題，而以上問題可以食療作改善：

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責任編輯：羅嘉欣