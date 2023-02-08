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【跨境學童】跨境中學生今回港上課　蔡若蓮指學生過關順暢

社會 11:28 2023/02/08

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

教育局局長蔡若蓮（右二）今早視察深圳灣口岸。（政府新聞處影片截圖）

跨境中學生今（8日）起恢復回港上面授課，教育局局長蔡若蓮視察深圳灣口岸及到訪天水圍一間中學後指，今早有1千多名學生從深圳灣口岸過關，過程順暢，當局在口岸開設16條跨境學童專用通道，學生完全不用排隊，有信心本月22日小學及幼稚園跨境學童回港復課也會非常暢順，又形容從學生背著書包，跑過關時的步伐，已能感受到他們興奮的心情。

蔡若蓮又表示，若跨境校巴營運商在批文、牌照、保險、司機和保姆、保險等各方面均就位，當局會全速配合。至於學生每日快測安排，蔡若蓮稱，當局會視乎恢復全日面授可後的疫情發展，檢視相關安排，會適時向學校公布。

另外，紀錄片《給十九歲的我》近日引發連串爭議，蔡若蓮稱，自己無看過這齣電影，但有關學校已啟動危機小組，支援受影響的師生，而電影也已停止公映，另教育局亦透過多個渠道提醒學校，要非常小心處理學生個人資料，除要留意《學校行政手冊》的指引，也要符合個人資料私隱條例規定。

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責任編輯：黃小冰

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蔡若蓮 深圳灣 中學 教育局

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