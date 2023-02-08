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【著數優惠】日式火鍋店推「$18任塞之放題」 3分鐘任裝火鍋丸帶回家【內附地址】

休閒消費 11:39 2023/02/08

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

大將正舉辦「$18任塞之放題」活動，在指定時間入座，可以$18參加活動，3分鐘內可用夾將丸子放入袋中及帶回家享用。(餐廳提供)

日式火鍋放題餐廳大將由即日至3月3日進行「$18任塞之放題」活動，凡於星期一至五12:00-16:00期間入座，於離座時可以$18參加，參加者會獲發一個13cm x 12.5cm膠袋，限時3分鐘，客人可用夾將丸子放入袋中，限時後所有袋中丸子客人可以帶回家享用，如欲參賽請於結帳前通知店員。

(餐廳提供)

餐廳給食客一些貼士：是要如何利用空間法則幫到自己，只要完成後袋中空間留得越少，丸子數量就會越多。所以事前必須要清楚丸子的型態，才能盡用所有袋中空間。

大將於旺角及將軍澳有分店，餐廳主要提供優質進口和牛的日式涮涮鍋放題餐廳。除了日本及澳洲和牛外，更有阿古豬豚肉等肉品以供選擇。

食客除了可享受無限量肉品添加，可自由地在自助區內挑選新鮮野菜茹菌、肉丸鳥冬麵類，更可即場自製獨一無二窩夫及雪糕，盡情享受火鍋放題樂趣。

客人利用一個13cm x 12.5cm膠袋，限時3分鐘，用夾將丸子放入袋中。(餐廳提供)

大將
地址：旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place地庫FoodYum R1號檔
電話：2333 3258
地址：將軍澳唐賢街9號PopCorn商場1樓F10號舖
電話：2668 3370

記者：招美寶

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