【著數優惠】日式火鍋店推「$18任塞之放題」 3分鐘任裝火鍋丸帶回家【內附地址】

▲ 大將正舉辦「$18任塞之放題」活動,在指定時間入座,可以$18參加活動,3分鐘內可用夾將丸子放入袋中及帶回家享用。(餐廳提供)

日式火鍋放題餐廳大將由即日至3月3日進行「$18任塞之放題」活動,凡於星期一至五12:00-16:00期間入座,於離座時可以$18參加,參加者會獲發一個13cm x 12.5cm膠袋,限時3分鐘,客人可用夾將丸子放入袋中,限時後所有袋中丸子客人可以帶回家享用,如欲參賽請於結帳前通知店員。

▲ (餐廳提供)

餐廳給食客一些貼士:是要如何利用空間法則幫到自己,只要完成後袋中空間留得越少,丸子數量就會越多。所以事前必須要清楚丸子的型態,才能盡用所有袋中空間。

大將於旺角及將軍澳有分店,餐廳主要提供優質進口和牛的日式涮涮鍋放題餐廳。除了日本及澳洲和牛外,更有阿古豬豚肉等肉品以供選擇。

食客除了可享受無限量肉品添加,可自由地在自助區內挑選新鮮野菜茹菌、肉丸鳥冬麵類,更可即場自製獨一無二窩夫及雪糕,盡情享受火鍋放題樂趣。

▲ 客人利用一個13cm x 12.5cm膠袋,限時3分鐘,用夾將丸子放入袋中。(餐廳提供)

大將

地址:旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place地庫FoodYum R1號檔

電話:2333 3258

地址:將軍澳唐賢街9號PopCorn商場1樓F10號舖

電話:2668 3370

記者:招美寶