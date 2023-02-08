【小一報名】國際音小私立一條龍兼重音樂學術　2024至25年度小一現正接受申請

▲ 國際音小現正接受2024-25年度小一入學申請。（經濟日報圖片庫）

私立國際基督教優質音樂中學暨小學（下稱國際音小）創校20年，是全港首間一條龍的音樂中小學，學生在小學階段已開始接受正規而有系統的基礎音樂教育。該校現正招收2024至25學年小一新生，有興趣家長可於網上報名。

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根據國際音小學校網頁資料（按此連結），現正接受2024至25學年小一入學申請，家長須於即日至4月16日或之前，填妥報名表（按此連結），上載報名費$150收據及以下文件：

學生照片

子女身份證明文件

2021學年及2022學年9至12月幼稚園學業成績表或評估報告

其他個人學術表現、教會活動等資料（不多於5頁單面A4紙）

面試安排及學費

小一面試將於6月17日（六）、23日（五）、24日（六）或30日（五）舉行，校方會在5月31日前通知家長面試安排。面試內容包括15分鐘家長個別面談，學生面試則分別在音樂、人際、創意及學習能力等各方面作評估。

2024至25學年小一至小三全年學費為6萬元，分10期繳交，每月學費為$6,000；小四至小六全年學費為6.5萬元，分10期繳交，每月學費為$6,500。小六畢業生可直接升讀該校中一，學校不會參加升中派位。

重視音樂教育

國際音小採用母語教學，並相當重視音樂教育，學生在小學階段已開始接受正規而有系統的基礎音樂教育，包括音樂欣賞、音樂創作、器樂演奏及合唱訓練。此外，校方更在校園四周設置喇叭，播放各類音樂，培養學生的音樂素養。

校舍佔地7萬平方呎，配合音樂教育發展，校內設有70多個琴室及電子音樂創作室，亦有一間仿照維也納音樂廳的模式及比例建成、可容納800人的音樂廳。該音樂廳配備聲學反光板、迴聲廊及調音門，能細緻呈現音效，供學生一展所長。

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責任編輯︰林愛娜