【高齡產婦】56歲高齡媽追生第二胎　兒子30歲無奈做哥哥︰心情複雜

▲ 一名56歲婦人超高齡生第二胎。

高齡產婦面對不少挑戰，也承受各種較高的風險。內地一名56歲婦人超高齡生第二胎，30歲的兒子對於做哥哥感到無奈。原本家庭多了一個新成員是值得高興的事，但似乎對這個家庭來說，帶來的煩惱比較多。

綜合內地傳媒報道，2月4日，四川一名女子在社交平台分享丈夫的家庭故事。她指現年30歲的丈夫過了數十年獨子的生活，可是56歲的奶奶雖然已屆高齡，卻在早前生了第二胎兒子，令丈夫突然做哥哥，兄弟相差30歲。

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做了30年獨子變哥哥

從女子分享的影片可見，產後的奶奶與小兒子在床上，她弄兒為樂，驟眼還以為是祖孫關係。至於女子的丈夫坐在一旁，看到媽媽與弟弟，臉上看來有點難受又不可置信。女子指出，丈夫難以接受自己做了30年獨生子，如今竟當上哥哥，心情很複雜，她也不知怎樣安慰丈夫。

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一家人面對這個新生命的來臨，有點不知所措，只有媽媽看來很滿足，大兒子卻驚多於喜。不少網民批評媽媽如此高齡生子的行為，認為她太自私，將來她70歲時，小兒子才十多歲，照顧他的責任就落在大兒子身上。有網民留言，「56歲可以做嫲嫲」、「高齡產婦風險好大」、「其實是給大兒子增加負擔」，「給大兒子生了一個『兒子』」。

超高齡產婦60歲生孖女

內地有不少超高齡產子的事例，其中較為人知的是，2010年60歲老婦盛海琳透過試管嬰兒誕下一對雙胞胎。她在2009年失去獨女，大受打擊，因而決定再生育。盛海琳原本是醫生，為了養育一對孖女而重返職場，走遍全國開醫學講座，賺錢聘保母照顧孩子，並請補習老師教女。

可是12年後，在孖女12歲之時，盛海琳的丈夫急病猝死。她痛失老伴非常悲傷，對於當年堅持做試管嬰兒的決定，她沒有後悔，卻有遺憾，遺憾丈夫未能等到兩名小女兒長大成人。72歲的她只希望向天再借30年，讓她好好活著，見證女兒長大結婚。

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責任編輯︰王明芳