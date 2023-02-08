  • 19°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 13:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高齡產婦】56歲高齡媽追生第二胎　兒子30歲無奈做哥哥︰心情複雜

育兒經 13:11 2023/02/08

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

一名56歲婦人超高齡生第二胎。

高齡產婦面對不少挑戰，也承受各種較高的風險。內地一名56歲婦人超高齡生第二胎，30歲的兒子對於做哥哥感到無奈。原本家庭多了一個新成員是值得高興的事，但似乎對這個家庭來說，帶來的煩惱比較多。

綜合內地傳媒報道，2月4日，四川一名女子在社交平台分享丈夫的家庭故事。她指現年30歲的丈夫過了數十年獨子的生活，可是56歲的奶奶雖然已屆高齡，卻在早前生了第二胎兒子，令丈夫突然做哥哥，兄弟相差30歲。

最新影片︰

童學園
【童學園】子女欠缺自信或因家長不願放手　校長媽媽教3個方法提升自信心

做了30年獨子變哥哥

從女子分享的影片可見，產後的奶奶與小兒子在床上，她弄兒為樂，驟眼還以為是祖孫關係。至於女子的丈夫坐在一旁，看到媽媽與弟弟，臉上看來有點難受又不可置信。女子指出，丈夫難以接受自己做了30年獨生子，如今竟當上哥哥，心情很複雜，她也不知怎樣安慰丈夫。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

一家人面對這個新生命的來臨，有點不知所措，只有媽媽看來很滿足，大兒子卻驚多於喜。不少網民批評媽媽如此高齡生子的行為，認為她太自私，將來她70歲時，小兒子才十多歲，照顧他的責任就落在大兒子身上。有網民留言，「56歲可以做嫲嫲」、「高齡產婦風險好大」、「其實是給大兒子增加負擔」，「給大兒子生了一個『兒子』」。

超高齡產婦60歲生孖女

內地有不少超高齡產子的事例，其中較為人知的是，2010年60歲老婦盛海琳透過試管嬰兒誕下一對雙胞胎。她在2009年失去獨女，大受打擊，因而決定再生育。盛海琳原本是醫生，為了養育一對孖女而重返職場，走遍全國開醫學講座，賺錢聘保母照顧孩子，並請補習老師教女。

可是12年後，在孖女12歲之時，盛海琳的丈夫急病猝死。她痛失老伴非常悲傷，對於當年堅持做試管嬰兒的決定，她沒有後悔，卻有遺憾，遺憾丈夫未能等到兩名小女兒長大成人。72歲的她只希望向天再借30年，讓她好好活著，見證女兒長大結婚。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【高齡媽媽】60歲高齡誕孖女12年後七旬丈夫猝死　老婦悲嘆：冀上天再借30年
18:12 2022/12/09
【高齡媽媽】60歲高齡誕孖女12年後七旬丈夫猝死　老婦悲嘆：冀上天再借30年
【高齡爸媽】黃澤鋒太太52歲產女靠3招自然懷孕　2歲女兒全副裝備下水禮享天倫樂
18:51 2022/06/08
【高齡爸媽】黃澤鋒太太52歲產女靠3招自然懷孕　2歲女兒全副裝備下水禮享天倫樂
【高齡產婦】40歲孫藝珍高齡懷孕妊娠風險較高　中醫拆解3大禁忌︰避免高壓生活
13:31 2022/06/29
【高齡產婦】40歲孫藝珍高齡懷孕妊娠風險較高　中醫拆解3大禁忌︰避免高壓生活

你可能感興趣

【高齡媽媽】60歲高齡誕孖女12年後七旬丈夫猝死　老婦悲嘆：冀上天再借30年
18:12 2022/12/09
【高齡媽媽】60歲高齡誕孖女12年後七旬丈夫猝死　老婦悲嘆：冀上天再借30年
【高齡爸媽】黃澤鋒太太52歲產女靠3招自然懷孕　2歲女兒全副裝備下水禮享天倫樂
18:51 2022/06/08
【高齡爸媽】黃澤鋒太太52歲產女靠3招自然懷孕　2歲女兒全副裝備下水禮享天倫樂
【高齡產婦】40歲孫藝珍高齡懷孕妊娠風險較高　中醫拆解3大禁忌︰避免高壓生活
13:31 2022/06/29
【高齡產婦】40歲孫藝珍高齡懷孕妊娠風險較高　中醫拆解3大禁忌︰避免高壓生活
家庭關係 懷孕 生育 產前產後 網絡熱話

最高瀏覽

【土耳其地震】土耳其7.8級地震逾3800人死亡　女排14人全隊活埋
11:52 2023/02/07
【土耳其地震】土耳其7.8級地震逾3800人死亡　女排14人全隊活埋
【賣身葬父】操普通話女子鬧市「賣身葬父」　「亡父」身份曝光引熱議
11:41 2023/02/07
【賣身葬父】操普通話女子鬧市「賣身葬父」　「亡父」身份曝光引熱議
【口腔潰瘍】男子生痱滋不癒以為患癌　醫生揭無更換1件日用品累事
11:00 2023/02/07
【口腔潰瘍】男子生痱滋不癒以為患癌　醫生揭無更換1件日用品累事